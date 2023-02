L'Estu Tournai s'impose avec brio à Kraainem: "On est passé premier, on doit le rester"

En prélude du déplacement à Kraainem, Romain Poix avait pointé l’envie de "marquer le coup d’entrée". Le message est parfaitement passé chez ses joueurs. "On l’a fait, se réjouit le coach. Le début de match a été assez serré. On se rendait coup pour coup (NDLR: ce le fut jusqu’à 9-10). On a aussi commis quelques erreurs offensives. On a perdu des ballons et on se faisait punir à chaque fois. Mais on a bien mieux fini la mi-temps. Kraainem a subi quelques exclusions temporaires logiques. On en a profité pour creuser l’écart".

Jusqu’à + 10

Bonnet par son doublé dans les dix dernières minutes du premier acte montrait l’exemple. Cela permettait aux Tournaisiens de rejoindre le vestiaire avec un viatique de cinq buts (12-17).

Heureusement, la pause ne coupait pas les ardeurs des visiteurs. S’ils encaissaient en premier, il déroulait ensuite. "On a rapidement pris 6-7 buts d’avance. On est même monté jusqu’à + 10. On était que treize mais les joueurs ont bien géré les efforts. Ils ont continué à avancer tout en défendant bien. Ce fut un match prolifique avec 35 buts à la clé".

"Mieux qu’en phase classique"

Grâce à ce succès, l’Estu prend la tête de ces play-down. Juste devant Gand, son prochain adversaire (samedi prochain), qui a battu Merksem de cinq buts (29-24). "On avait envie de montrer qu’on était bien là d’entrée. On avait aussi la volonté de montrer un meilleur visage que lors de notre déplacement en phase classique. Individuellement, on est meilleur qu’eux. Mais il fallait le prouver. Là, on a réussi à les éteindre petit à petit. C’était un bon match pour engranger le plein de confiance. On a rempli un premier objectif en passant premier. À nous de le rester maintenant !"