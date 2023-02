Le VPC était simplement trop fort pour l’OTT

Dès l’entame de la rencontre, les Collinardes prennent la direction des opérations, bien aidées par des Collégiennes bien trop crispées, qui ne parviennent pas à régler leur réception (1-4). Heureusement, le temps mort demandé par Laurie Goffette et quelques fautes directes des attaquantes frasnoises permettent à l’OTT de réduire l’écart (5-6). Sentant le danger, le VPC réagit et creuse un nouvel écart grâce surtout à l’efficacité de son attaquante de 4, Mathilde Geenens (10-16). Un deuxième temps mort, suivi de deux bons services de Margaux Dufour permettent tout de même à l’équipe locale de reprendre espoir (13-16). Mais les visiteuses veillent au grain. Sarah Comeyne, montée au jeu à la place de Julie Marin, fait aussi un bon passage au service et permet à son équipe de se détacher à nouveau (16-21). Les deux remplacements effectués alors par Laurie Goffette n’apportent pas grand-chose et les visiteuses ne sont plus inquiétées (18-25).

La deuxième manche débute de la même manière que la précédente. Les visiteuses prennent un nouveau départ tonitruant, en profitant toujours d’une réception adverse qui ne s’est pas améliorée (1-4). Les choses s’arrangent pourtant pour l’OTT, grâce à deux services de Lyndsay Motte et à la montée de Marine De Craeye au centre (10-10). Mais une fois de plus, Mathilde Geenens fait parler la poudre au filet et le VPC s’envole à nouveau (15-20). En face, à court de temps mort, on tente alors le tout pour le tout en changeant de passeuse, Marine Fay montant pour Luze Van Leynseele. Mais ce sera peine perdue. Frasnes déroulera, avec cette fois-ci une Manou Van Haesebroeck qui se mettra particulièrement en évidence à l’aile (16-25).

Au troisième set, on retrouve le même scénario que dans les deux premières manches, avec un écart creusé dès le départ par les visiteuses, pourtant privées de Mathilde Geenens à la suite d’une erreur de feuille de rotation (2-6). "Je m’en suis excusé auprès de Manon Paulet, qui en a été la principale victime, puisque j’ai dû la remplacer à sept partout par Mathilde, qui était indispensable", précisait Yves Lefebvre. Une fois son attaquante principale de retour sur le terrain, la suite du set sera, malheureusement pour l’OTT, la copie conforme de ce qui avait précédé, tant la domination de Frasnes était manifeste (15-25).