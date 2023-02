Le Stade Mouscronnois remporte le derby de P1 à Herseaux

C’était jour de derby samedi après-midi dans la Cité des Hurlus puisque Herseaux accueillait le Stade Mouscronnois. Sur leur pelouse, les Vertes de la RUSH avaient bel et bien l’intention de secouer les Rouges voisines pour prendre leur revanche du match aller et elles le faisaient bien en première période avant de subir la pression visiteuse au retour des vestiaires et de concéder quatre buts. Grâce à ce succès 0-4 en derby, les filles d’Émilie Vanardois préservent tout naturellement la seconde place et maintiennent aussi un minimum de pression sur Ath, un leader qui a réussi à préserver son avantage de huit points à la suite de sa victoire face à Hensies. Mais rien n’a été simple, comme attendu, pour les Gazelles contre une équipe qui se plaît à être accrocheuse face à des adversaires dits plus forts sur le papier. Les Athoises s’en sont sorties avec un joli succès 2-1.