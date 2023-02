Derby Tournai - Pays Vert| Un Mundine partagé: "Buteur mais fautif!"

Même pas celle d’avoir inscrit le plus beau but de la soirée ? "Même pas ! J’ai quand même énormément de réussite pour le coup ; 80% du but résulte de la chance ! Mon contrôle est bon et je sais directement ce que je veux faire comme geste. Après, que le ballon prenne aussi bien la direction de l’angle du but, c’est de la réussite. Je peux retenter le coup cinq fois, je raterai cinq fois, j’en suis sûr, souriait l’ailier de 18 ans qui commence à se faire un nom dans la série, ce qui peut lui valoir un traitement de faveur. J’ai entendu dire à un moment: “Le 33, il ne doit pas passer, peu n’importe le moyen.” Mais il y a quand même des limites. Plusieurs fois, je me suis fait fortement secouer, je me suis pris de fameux coups."

Des coups dans les chevilles pour Ath et un gros coup au moral avec le 1-1 signé Malory Destrain dans la foulée de l’ouverture du score de Séraphin, ce qui a changé totalement la donne, selon ce dernier. "Le tournant du derby ! Si on rentre au vestiaire avec le 0-1 toujours inscrit au marquoir, on ne voit pas la même chose à la reprise, c’est sûr. Mais là, oui, on a pris un gros coup sur la tête, moi le premier, car je suis fautif sur l’égalisation. Au départ de l’action, je perds bêtement le ballon. Puis, s’enchaînent des petites erreurs qui nous coûtent trop cher au décompte final !"

Car la deuxième partie de la rencontre a vu un Pays Vert sombrer. "On n’y était plus du tout: relâchement, déconcentration, manque d’envie ! On a fortement accusé le coup après le deuxième but de Tournai. Malgré tout, on aurait pu aussi égaliser, Enzo Bellia sauve un ballon sur sa ligne de but, Antoine Gianquinto sort un ballon chaud via une belle parade. Le 3-1 a été le vrai coup de massue !" Cela s’est fortement ressenti.