Derby Tournai - Pays Vert| Malory Destrain a sifflé trois fois!

Un match bizarre… Une victoire qui est tombée non pas par hasard parce que ce serait faire offense au triple buteur du soir mais dans des circonstances un peu inhabituelles surtout du côté tournaisien. Une équipe athoise identique à celle qui avait tenu la dragée très haute à Saint Symphorien avec le simple switch de Vallera pour Selman alors que Tournai revient à son 3-5-2 avec le retour de Brouckaert en défense, Holuigue montant d’un cran, Amury et Lekehal retrouvant le banc.

Match étonnant disions-nous quand on analyse le scénario: le Pays Vert commence le mieux avec un coup franc de Romont que Gianquinto doit sortir après douze minutes avant des essais beaucoup moins menaçants de Vallera et Isen Leleu. Le premier envoi cadré tournaisien intervient à la 32e avec un coup franc de Brouckaert qui n’inquiète pas Zimine.

Les hommes de David Bourlard continuent avec un centre de Leleu dégagé in extremis par Thambwe devant Mangunza avant que Mundine n’expédie magnifiquement une demi-volée en pleine lucarne à une minute de la pause, le tort des Sang et or ayant été de le laisser tirer trop facilement.

Dans les cordes les Tournaisiens ? Pas du tout puisqu’un petit pont de Holuigue permet à Destrain d’égaliser une minute plus tard à peine, Malory s’arrachant pour profiter de la feinte de Cheick. Le tournant du derby assurément puisque les Tournaisiens prennent le commandement sur un mouvement orchestré par Calon dont le centre trouve à nouveau Destrain qui fait 2-1 via le piquet à la 55e, inversant complètement la tendance.

La différence se fait vraiment au niveau réalisme puisque Vallera à la réception d’un coup franc de Romont termine au-dessus alors que le ballon ne demandait qu’à éclore dans le but. Holuigue réchauffe certes Zimine mais c’est Gianquinto qui doit écarter une tête de Mangunza avant que la reprise de Mundine ne soit contrée.

C’est le second tournant de la partie puisque le dégagement de Gianquinto fait les choux gras de Destrain: Bonnier laisse le ballon rebondir et Malory en profite pour passer devant et mettre les siens – provisoirement – à l’abri.

Le reste de la partie se résume à deux exclusions, celle de Dassonville – logique pour une faute inutile sur ce poison de Mundine – et l’autre de Vallera qui tacle malaisément Van Wynsberghe à quatre minutes de la fin. Le Pays Vert aurait pu faire douter une dernière fois les Tournaisiens à la 79e sur un corner de Hospied repris par Di Sciacca et sauvé par Bellia. À 3-2, qui sait ce qui aurait pu arriver ? Pour une fois, le réalisme défensif et offensif des Sang et or aura fait la différence…