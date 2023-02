Derby Tournai - Pays Vert| "David Cardon peut avoir peur!", souriait le triple buteur, Malo Destrain

Sacrée boutade de Malo – lisez le titre ! – mais qui se justifie en l’écoutant: "Si je suis l’homme du match ? Sans doute mais je suis le 1er surpris. Je découvre mes talents de buteur. C’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup d’occasions. On savait qu’on allait faire face à pas mal de duels et que la bataille au milieu serait primordiale. Pour une fois, on a réussi à se monter plus réalistes, c’est ce qui a fait toute la différence. Je pointerai aussi la force de caractère. On a réussi à gérer surtout quand on pense que l’égalisation tombe en plein moment fort du Pays Vert. Après avoir pris l’avantage, on est reparti en contre en cadenassant derrière. On n’a pas trop senti la différence même à dix contre onze. Ça relance toutes les cartes pour le tour final" (NDLR: surtout vu le nul de Schaerbeek qui replace les Sang et or deux points. La fin de saison n’est pas pour tout de suite).