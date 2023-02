Derby Tournai - Pays Vert| David Bourlard était furax: "Un derby revient toujours à celui qui en veut le plus"

Dans la foulée, il répondait à la question de savoir comment on pouvait qualifier ce derby perdu 3-1: "Honteux !" On vous le disait fâché… "Un derby avant tout, ça se veut ! J’entends bien toutes les conneries (sic) qu’on sort au sujet d’un derby: “Ça ne se joue pas, ça se gagne !” Pour le gagner, il faut de la volonté et, ce samedi, on n’en avait pas. Ou pas assez ! Tournai en voulait plus que nous. C’est ce qui a fait la différence et rien de plus ! Dès le début, on s’est fait bousculer, on se laissait faire. Après 15 minutes, j’avais déjà six joueurs qui tiraient la jambe car ils s’étaient fait rentrer dedans. On s’est fait découper et on n’a pas réagi. Ça ne nous ressemble pas. Je n’ai pas reconnu mon équipe ! Et c’est décevant car, dans ce genre de match, face à un voisin qui a été bon dans l’impact mais n’était pas du tout supérieur dans le jeu, on doit répondre présent. Et là, on a juste été absent. C’est pour cette raison que je parle de honte pour qualifier notre prestation."

Et pourtant, le scénario n’était nullement en défaveur d’Ath après une quarantaine de minutes ! "Vu notre prestation, on reçoit un vrai cadeau du ciel avec le but d’ouverture de Séraphin Mundine. Il reste alors trois petites minutes à gérer avant de rentrer aux vestiaires. Je le signale à mes joueurs d’expérience pour qu’ils le fassent savoir au reste du groupe. Mais non, on s’est fait avoir comme des gamins ! Ceux qui auraient dû être capables de garder le ballon l’ont perdu ; ceux qui devaient travailler ne l’ont pas fait ; et ceux qui auraient pu stopper la seule offensive tournaisienne de la première mi-temps n’ont pas répondu présent. Alors que ça devait être 0-1 avec le moral des Tournaisiens au plus bas, on rentre avec le 1-1 et le sentiment qu’on a tout fait pour remettre l’adversaire dans le match."

Quant à la reprise: "Elle a été inexistante ! Qu’on ne me parle pas de choix tactique ou de système de jeu qui a fait la différence. Ce qui fait basculer le derby en faveur de Tournai, c’est le fait qu’il n’a pas tergiversé. Le deuxième but vient d’une erreur individuelle et le troisième d’un long ballon de 75 m qui ne doit jamais retomber ! Le Pays Vert, c’était Jésus lors de ce derby: alors qu’il recevait une claque sur la joue droite, il a tendu la gauche pour s’en prendre une deuxième. Trop gentil ! Il ne pouvait espérer rien d’autre que la défaite."