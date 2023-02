D2 ACFF: Acren renoue avec le succès après trois revers

En préface de cette rencontre, Lucas Dichiara était clair: "Si on perd face à Acren, on descend." Une défaite plus tard, les Rouges sombrent à nouveau… "Que voulez-vous que je dise ?, amorce Henri Verjans. C’est la même rengaine chaque semaine ; on ne se crée pas d’occasions et on encaisse bêtement."

Bien que la Real prenne les devants après quelques instants, c’est plutôt Waremme qui montre un beau visage en tentant de construire depuis l’arrière, en vain. La circulation de balle est présente, mais les appels sont incertains et les avants ne reçoivent que très peu de chances de pouvoir s’exprimer. Freinés par une puissante défense adverse qui trouve les alternatives pour sortir de situations compliquées, les Wawas semblent démunis et Biévez (NDLR: qui fêtait sa première titularisation), très peu sollicité, s’en frotte les mains.

La victoire qu’il fallait pour Acren

Pourtant, au retour des vestiaires, Gueye était à deux doigts de soulager les siens. Malheureusement son tir est dévissé et ne contentera guère les supporters waremmiens qui ont arrêté de compter les actions qui ne trouvaient pas preneur…

S’entendaient même des réactions constructives parmi les abonnés. "Il faut se l’avouer, c’est la fin d’un cycle. Et puis, n’est-il pas préférable de reculer d’un pas pour avancer de deux ?" En tout cas, ce n’est pas la seconde période qui changera ce discours. Les attaquants ne sont que très peu stimulés et ce n’est pas en faisant tourner le cuir de gauche à droite dans la défense que ce dernier pourra déclencher une quelconque offensive aussi déterminante soit-elle. Waremme pleure, mais sait que rien n’est encore fait. "Des points sont encore à prendre et ce sera le discours que j’aurai mardi", abonde l’entraîneur wawa.

La Real empoche, elle, la victoire qu’il fallait pour se rassurer et pour pouvoir viser, à nouveau, la colonne de gauche.

À la fin de la rencontre, Henri Verjans déçu, même très déçu s’est confronté à nos questions. "On ne mérite pas, mais on ne se crée aucune possibilité. Et si, par chance, nous en avons une, nous la gâchons… Mardi, je dirai la même chose à mes joueurs: Il y a encore des points à aller chercher…". Dans l’autre camp, Jean-Luc Delanghe plaignait son adversaire du soir pour l’état de sa pelouse. En effet, en jouant sur le terrain en herbe, les Wawas ne peuvent prétendre plus. "Waremme n’est pas gâtée par son terrain. C’est pour cette raison que ce fut une bataille de l’entre-jeu. Nous avons les trois points sans forcément avoir proposé le plus beau football du week-end et c’est ce que nous devons retenir."