P1: Le moment ou jamais de s'entraider pour nos régionaux

C’est justement Luttre qui se présente au Vert Lion ce soir face à une équipe kainoise quasi complète. "Il nous reste dix matches et hormis Ressaix, on doit encore jouer tous nos concurrents, dont Blaton deux fois. Il faudra ajouter des succès contre Courcelles, Erquelinnes et Mons pour nous sauver et je suis convaincu qu’on va le faire. Si en plus on parvient à prendre quelques points, pourquoi pas dès ce soir, contre des adversaires de la première colonne, la saison se terminera bien. Il faut juste qu’on arrête de se mettre la pression en regardant le classement car mes joueurs développent par séquences du très bon basket. Mais on sent aussi un cruel manque de confiance au moment de conclure", note Olivier Delattre. Son homologue blatonien Thibaud Peridaens connaît l’importance du résultat de ce soir face au RCBE 2000: "On ne peut plus rien gaspiller. Le récent succès de Mons nous a mis plus encore dans l’embarras, et sachant que l’ASTEK peut s’appuyer sur quelques très bons éléments de son équipe A, on ne part pas favoris dans la course au maintien. Mais il faut surtout commencer par retrouver le plaisir. Après, tout peut arriver."

"Mathieu est un ami de longue date"

Notre troisième larron a beaucoup moins de soucis à se faire. Estaimpuis a repris son sort entre les mains dans la quête des play-off, et pourra accueillir ce soir le leader fleurusien sans pression. "On peut l’aborder sans stress, d’autant que nous n’avions pas de salle cette semaine et n’avons pas pu le préparer particulièrement. Rien à perdre donc ! Mais si nous réussissons à faire chuter le leader, cela relancera le championnat. Je me méfie encore de Pont-de-Loup mais il est vrai que les play-off sont redevenus une éventualité et que nous allons tout faire pour vivre une fin de saison aussi riche que possible", déclare Guillaume Barbieux, qui a apparemment peaufiné les formules de son sorcier de papa. Le club Sang et Or s’active aussi beaucoup en coulisses. Semet (Templeuve), Vanrobays (?) et même Cortesi sont sur le départ tandis que Lheureux et un autre ont déjà signé. "Mathieu est un ami de longue date, j’ai fait des pieds et des mains pour qu’il vienne", confie son futur coach. Deux autres arrivées devraient être confirmées dans la semaine.

En dames, derby pour Templeuve demain à Estaimpuis, après Colfontaine-TEF et avant Stambruges-Mons, alors qu’Enghien reçoit ce soir Courcelles et que Mouscron va à Pont-de-Loup.