N1: l’avenir, c’est tout d’abord le 28 février pour Brunehaut

Vu la semaine agitée et l’actualité chargée au Brunehall, concentrons-nous essentiellement sur l’aspect sportif du week-end des Lionnes. Mince, ce sont justement les Kangoeroes de Malines qui se dresseront sur leur chemin demain après-midi. Autant dire que le scénario du match ne risque pas de connaître beaucoup de rebondissements. C’est très simple, les protégées d’Arvid Diels et Daphné Van Dessel n’ont pas encore connu la défaite, après quatorze matches disputés. Et mis à part Braine, qui avait pas mal résisté à l’aller (71-61), on ne voit pas trop qui pourrait encore les inquiéter dans la course au titre puisque des concurrents comme Liège, Namur ou encore Courtrai en ont pris une quarantaine dans la vue. En Coupe de Belgique, les Kangoeroes retrouveront en finale les Castors Braine le 11 mars prochain à Forest National.