L’Estu Tournai veut remporter les play-down

Il faudra toutefois gérer un calendrier pas piqué des hannetons avec un déplacement contre le premier d’entrée. "Et on enchaîne avec un deuxième voyage à Gand. Mais cela ne change rien pour nous. Car, comme j’ai dit, on a envie de tout gagner. C’est la meilleure façon d’assurer au plus vite notre maintien."

Une revanche à prendre

En championnat, Tournai avait connu des fortunes diverses contre Kraainem. Une victoire à la maison (31-26) et une défaite loin de ses bases (28-24). "On veut rendre une bonne prestation. On avait assez bien maîtrisé notre adversaire chez nous. Mais là-bas, cela avait été un peu compliqué. On a une petite revanche à prendre. Puis, on a l’occasion de marquer le coup d’entrée en prenant le dessus sur un gros opposant. Cela reste une salle où il est très difficile de se déplacer. Beaucoup d’équipes s’y sont cassé les dents. Mais on veut aller y marquer notre territoire."

Prendre un bon départ permettrait aussi aux Estudiantins de se distancer tout de suite du bas de tableau. "Vu notre saison, cela devrait bien se passer. Mais il faudra voir ce que valent nos adversaires. Comment Merksem va jouer ? Ont-ils eu l’opportunité de se renforcer avec le retour des blessés ? Ou est-ce que cela restera l’équipe qui a rencontré des difficultés durant toute la phase classique ? On aura déjà des éléments de réponse ce week-end. On ne se fixe pas une barre de points à atteindre. On se dit juste que si on gagne tout, on sera sauvé."

La LFH peut assurer les play-off

Dans ce mini-championnat, le staff tournaisien devra aussi gérer une chose: les longues pauses entre les rencontres ! "On a six matchs à jouer sur deux mois… Il va donc falloir gérer les gros trous entre les matchs. L’idéal serait d’organiser des rencontres amicales. Mais c’est compliqué parce que les Français jouent, les autres clubs de la région sont actifs en play-off et cela n’a pas spécialement d’intérêt de jouer contre des concurrents de play-down. On va meubler autrement. On a notamment joué contre la LFH qui prépare un gros duel pour la qualification en play-off."

En effet, l’équipe 2 de la cité de Clovis se déplace à United Brussels dimanche à 16 h 15. Autrement dit, un affrontement le 3e et le 4e qui comptent tous deux 20 unités (NDLR: comme Jemeppe). Un succès assurerait à l’EHC une place dans la compétition menant à la montée. En cas de défaite, les ouailles de Jérémy Deltombe devront rester attentives au résultat du duel entre Jemeppe et Eupen qui compte 19 points.