Les play-off en P2 + 50 n'ont pas la cote

La vie dans les autres divisions est plus simple. En Provinciale 1, Lessines bat Tertre 1 à 5-4 et Lessines 1 survole à 7-2 face à Ath 1. Quant aux Tournaisiens, ils ont éliminé Elouges 6 à 3

En Provinciale 3, Lutosa 3 sauve l’honneur dans le dernier round et cède 1-8 face à Lutosa 1 qui compte maintenant trois points d’avance sur les seconds et devrait monter en provinciale 2. Ath 3 a cédé 2-7 à Tertre 8. Tournai 3 est allé battre Tertre 6 à 5-4 et conforte sa troisième place sur le podium et une possibilité de montée.