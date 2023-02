Les classements ne devraient plus changer

En Ligue flamande, Mouscron recevait Verbroedering, "une équipe qui joue le maintien. Mais il n’y a pas eu de cadeau et les Hurlus remportent les neuf parties. Il reste deux matches, l’un à Esseghem et le dernier à domicile contre Okapi."

En Honneur, Lutosa "se rendait" à Ath après une victoire 3-3 puis 6-3 à Thuillies. Les Leuzois montent tout de suite à 3-0, puis 5-1 et déjà le point au général et 6-3 en tout. Des Athois qui avaient battu La Botte, en sous-effectif, à 2-1, 3-3 et 5-4. Les Tournaisiens sont maintenant bien devant avec deux points d’avance sur Monceau, qu’ils ont battu 3-0, 5-1 et 7-2, à domicile, avant d’aller gagner à Thuillies sur le score de 2-1, 4-2 et 6-3.

Au niveau des provinciales

En Provinciale 1, les quatre premiers se croisent et se recroisent, avec à l’occasion une petite surprise. Comme la victoire de Lessines 3 contre des Lessinois 1, pourtant bien partis à 2-1 et 4-2. La Trois revient à 4-4 et inscrit 13-12 pour la victoire à 5-4. Les Cayoteux 3 continuent sur leur lancée contre Mons 4 et gagnent deux matches par tour pour 6-3 en tout. Lessines 1 ne se laisse plus surprendre, cette fois, mais au terme d’une rencontre improbable contre Ath 1… trois victoires, puis trois défaites, puis trois victoires et le compte est bon à 6-3. Les Athois 1 en déplacement à Mons 4 s’étaient imposés 2-1, 4-2 et 5-4 à l’arrivée. Ce qui permet à Lessines 3 de prendre la seconde place derrière les intouchables de Lessines 1.

En Provinciale 2, les Athois 4 de Fabien Duc sont un mélange harmonieux et enthousiaste de jeunes talents et de joueurs d’expérience, mais ils ne parviennent pas à concrétiser. Cinq défaites à 4-5 cette saison expliquent une dernière place dans la série. Les deux dernières confrontations sont de la même veine. Contre Mons 5, c’est 2-1, 4-2 et finalement 4-5 puis face à Mons 3, on passe de 2-1 à 3-3 et, à terme, 4-5. À Mons 5, Lessines 4 a perdu aussi à 4-5. Les autres Lessinois, de la Deux, sont en dents de scie à 3-6 à Mons 3, puis à 6-3 face à Elouges 2 "sur trois victoires de Kevin Dauven, Samantha Reybroek et Sophie Stormacq, les autres teams complétant pour 2-1, 4-2, 6-3." Tournai 1 reste sur son petit nuage, à 7-2 contre Elouges 2 et encore 7-2 face à Tertre 1.

En Provinciales 3, les jeunes de Lessines 5 ne perdent qu’une partie à 12-13 dans le second tour et explosent Boussu 8 à 1. Contre Boussu aussi, les Cayoteux 6 sont à 2-1, 4-2 et 7-2, puis ils gagnent 9-0 sur un forfait de Mons 6. Tournai 4 plane à 7-2 à Tertre 3 puis 2-1, 4-2 et 6-3 face à Mons 2. Quant aux Lutosiens 2, à huit seulement, ils ont cédé 4 à 5 à Tertre 3.

En série B, Lutosa 1 bat Lessines 7 à 1-2, 3-3, 5-4, puis Tertre 4 à 2-1, 5-1 et 6-3. Quant à Lutosa 3, face à Ath 3, c’est 2-1, 2-4 et 4-5, mais rien ne va plus à 1-8 contre Elouges 4. Tournai 2 est facile à 7-2 contre Tertre 4, mais s’incline de peu à 2-1, 3-3 et 4-5 face à Mons 8. À Mons 7, enfin, Lessines 7 est battu 1-2, 2-4 et 2-7.