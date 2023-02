A Londres, Loïc Clément a failli s'offrir le numéro 1 mondial

Dans un rematch de la finale de 2020, Loïc Clément a pu voir les progrès réalisés en trois ans à peine. "Lors de ma dernière participation à l’UK Open, j’avais déjà affronté Luke en finale. Ce qui me faisait défaut en à l’époque, c’était l’utilisation de ma main droite. J’ai pu m’apercevoir, en regardant les vidéos (NDLR: le match est sur la chaîne YouTube Euro1Wall si vous désirez le revoir) que je l’ai pas mal améliorée. Cela m’a fait plaisir de pouvoir le remarquer. " À quelques semaines des Mondiaux de Jeux de paume, où Loïc sera un atout majeur en One Wall, le joueur a en tout cas pu se rassurer sur ses capacités.

Mingnea et Vast s’imposent en série B

En série B, un Wallon picard est aussi passé très proche de la victoire. Après un très joli parcours, Mathéo Mingneau a dû s’avouer vaincu en finale contre l’Irlandais Cian Dunning. Bien que sorti en tête de son groupe, Grégoire Vast n’a pu passer l’écueil des quarts de finale.

On vous parlait de Sébastien Potiez chez les A. Mais il était aussi inscrit dans la catégorie des + de 40 ans. Le récent champion de Belgique a vu son parcours s’arrêter au stade des demi-finales. Il s’est incliné contre l’Irlandais James Doyle, futur lauréat.

En double A, on retrouvait une nouvelle fois Loïc Clément et Sébastien Potiez. La paire a été sortie aux portes de la finale. Par contre, en B, on pointe la superbe médaille d’or de Mathéo Mingneau et Grégoire Vast. Bravo à la doublette !

Dans un gros mois, la Belgique prendra part au Championnat du monde de Jeux de paume. Si on connaissait déjà la sélection masculine, celle des dames vient d’être révélée par les sélectionneurs nationaux. Le noyau tricolore sera composé de Catherine Fosseprez, de Sarah Clément, d’Audrey Clément, de Zora Hautot, d’Eloïse Clément et de la réserviste: Iluna Piens.

Les deux dernières ont récemment brillé lors des Championnats de Belgique pour jeunes organisés à Huissignies. Elles se sont retrouvées dans la finale réservée aux U15. La Montroeuloise, en pleine bourre cette saison, a remporté le titre grâce à ses victoires 8-21 et 21-9.

Chez les garçons, Roméo Vanneste signe un joli triplé. Il remporte la compétition en simple et en double chez les U15 et U17. En solo, il a battu Sieben Van Duysen lors du match décisif (21-7). En double, il décroche l’or en compagnie de son acolyte Dayvan Duwelz. Notons encore le titre obtenu par Noah Daubechies chez les U17. En finale, il l’a emporté 15-21 face à Noah Lecat.

Des résultats qui doivent rendre très fier leur coach, Sébastien Potiez. Mais il faut dire que le Leuzois donne l’exemple également. À la "maison", il signe le doublé en simples des + de 40 et dans le double avec Vincent Duquesne.

Dernier résultat à vous communiquer chez les + de 50 ans. La victoire est revenue à Danny Van Duysen qui a remporté ses quatre matchs de poule.