Surprises au profit de Dottignies 2 et Cazeau

S'il voulait prendre la tête du classement, Léaucourt 2 devait battre Blandain 1. Les Hérinnois créent la différence dans un bout de chaque série: trois points dans le cinquième (5-3), quatre unités dans le neuvième (7-5) et cinq points dans le onzième (7-4).

Cazeau est toujours en embuscade avec un match de retard mais il a bien failli tomber chez les Camarades Bourleux de Bailleul. Les locaux créent la surprise dans la manche initiale (10-3). Mais Cazeau refait son retard petit à petit (1-6) avant de marquer cinq points aux derniers bouts pour l’emporter sur le fil (2-6).

L'autre formation léaucourtoise n’a rien pu faire dans le derby face aux Rouches Bourleux 1. Les locaux ont dominé les trois séries face aux hommes de Stéphane Rivière (5-3, 8-2 et 7-5).

La lanterne rouge escanaffloise a été sévèrement battue par Dottignies 2. Dès le début, les visiteurs prennent les devants (3-7) avant de confirmer leur domination durant les cinq bouts suivants (3-8). La fin de la lutte est un chemin de croix pour les locaux (3-13).

Face au promu antoinien du Café français, Kain 2 abattait une carte importante dans la lutte pour le maintien. Et il démarre bien la partie (8-2) mais loupe complètement sa pointe au dixième bout qui offre cinq points aux Antoiniens (2-7). Malgré une nouvelle pointe loupée, Kain 2 marque deux fois quatre unités pour signer un succès primordial (8-3).

En division 2, AB Hérinnes 1 reste en tête malgré sa défaite face à Flag. Les Hérinnois gagnent la première série (4-3) avant d’être dominés lors des neuf derniers bouts (4-6 et 3-4).

Léaucourt 3 a aussi mordu la poussière dans le haut de tableau dans le fief des Rouches Bourleux 3. Les léaucourtois pensent pourtant avoir une sortie facile après cinq bouts (1-10). La réaction locale est néanmoins rapide (8-4) et confirmée en fin de partie pour causer une autre surprise de cette journée (11-2).

Dottignies 2 a bataillé ferme pour profiter du faux pas de ses concurrents directs. Chez AB Bailleul, il perd d’ailleurs la première manche (8-7). Mais six et cinq points en début des deux ultimes séries offrent la victoire aux Dottigniens (5-8 et 3-7).

Les Pottleux ont décroché leur troisième succès face à AB Hérinnes 2. Les Hérinnois débutent bien la partie (5-2). Mais les Pottleux se montrent bien meilleurs durant les cinq bouts suivants (1-8). Les visiteurs confirment sur leur lancée pour empêcher les Hérinnois de revenir dans la rencontre (2-4).

Camargue 2 a conquis un joli succès sur la bourloire de Blandain 2. Dans un match très serré, les deux formations ne se sont pas encore départagées avant le dernier bout. Celui-ci revient aux Camarguais sur le plus petit écart (5-3, 3-4 et 2-4).