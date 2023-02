P1: Tout à gagner pour le Pays Blanc lors du choc à Beloeil

Mons B, bien que lanterne rouge, va jouer le jeu jusqu’au bout. Pascal Nardella a laissé la place de coach à Jonathan Walasiak. Un jeu de chaise musicale qui a fait du tort à Ransart et Solre, récemment battus par les Montois. "Tant que la messe n’est pas dite, nous continuerons d’y croire. Bien sûr, aller à Molenbaix après leurs deux défaites est un scénario que nous aurions voulu éviter." Car Molenbaix reste un autre calibre que les dernières victimes montoises. D’autant plus que les hommes de Frédéric Debaisieux doivent faire oublier ces revers consécutifs. Un nouvel échec serait plutôt malvenu. "Nous devons garder la dynamique adoptée à Péruwelz qui aurait dû nous valoir un point pour débuter une nouvelle série positive", résume Charly Vanherpe.

Hornu, qui n’a plus été battu depuis le 13 novembre, reste sur dix rencontres sans défaite. C’est dire si le challenge qui attend Luingne sera difficile à relever. Mais à domicile, les promus ont déjà prouvé qu’ils n’avaient peur de personne. Logan Desomberg prévient néanmoins les locaux. "Pour le moment, on pense simplement à aller le plus loin possible en Coupe. Pour le championnat, le tour final n’est pas un objectif. C’est pourquoi nous jouons sans pression, match par match. Jouer les prolongations serait un bonus pour une équipe qui sera très différente la saison prochaine avec pas mal de départs annoncés."

Disproportionné… sur papier !

Avec deux unités sur douze, Pays Blanc ne semble pas au sommet de sa forme. Un constat inquiétant avant de se rendre à Belœil que rien ne semble perturber en vue de la dernière ligne droite. Quoi qu’il en soit, tout point pris serait un bonus pour les Antoiniens, pas encore rassurés dans la course au maintien. "C’est à la fois compliqué sur le terrain et facile dans la préparation. Nous n’avons pas de pression. C’est un match durant lequel chaque joueur peut se montrer et convaincre qu’il peut rivaliser avec une équipe de Nationale 3. On doit se reprendre après un “deux sur six” face à deux équipes classées plus bas que nous mais ce ne sera pas simple", précise Jacques Depreter.

"Un derby est toujours un match particulier où l’adversaire peut se transcender. Nous devrons donc être attentifs pour rester invaincus et nous rapprocher le plus vite possible du titre", répète Chemcedine El Araïchi.