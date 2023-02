Le Tournaisien Valentin Dassonville avant le derby: "La victoire est obligatoire pour ne pas vivre une longue fin de saison"

Valentin, combien de chances Tournai a-t-il de s’imposer ce soir ?

Avant que le coach ne soit viré, j’aurais dit 7 ou 8 chances sur 10. Depuis, c’est du 50-50. Il faut quand même bien avouer qu’il y avait moins d’envie aux entraînements vu le flou de la situation.

Justement, la nomination de Luigi Nasca tombe à point nommé même s’il ne sera pas encore sur le banc.

On repart sur de bonnes bases, il était temps ! Nous voilà au moins rassurés sur l’avenir parce qu’on allait vers le néant. C’est seulement dommage que le nouveau coach n’ait pas pu disposer de deux semaines d’entraînement avant son premier match (NDLR: Lugi commence sa mission le 5 mars). Je ne le connais pas personnellement mais les échos que j’ai eus de mes ex-équipiers de Saint Symphorien me présentent un entraîneur qui s’y connaît bien et très humain. Son arrivée fera beaucoup de bien parce que chacun va devoir se donner à fond. À commencer par ce soir où seule une victoire peut encore nous permettre d’espérer pour le tour final. Dans les autres cas, notre saison serait presque terminée… Je ne veux même pas l’imaginer !

Brouckaert revient tout comme Axel Pio sur le banc. Ça va changer votre position sur le terrain ?

Le retour d’Axel est du pain béni ! Si jamais quelqu’un ne se donne pas à fond, il ne va pas se gêner pour le dire à l’intéressé. Quant à moi, je pense qu’il y aura du changement même si je ne sais pas encore lequel. On verra.

Un derby est un derby. Vous l’avez perdu à l’aller. Pas question de revivre pareil affront.

Je vais aller plus loin que ça. Dès après le premier tour et les quatre défaites consécutives humiliantes, on avait pointé ces rencontres en se disant qu’on avait une revanche à prendre sur nous-mêmes et vis-à-vis des supporters. À Manage, on n’a pas été dégueulasses dans le jeu (sic), on a pris un point contre Saint Symphorien avant de sombrer la semaine dernière. Si on a un minimum de fierté, on doit se reprendre ce soir et gagner. On n’a pas envie que les sept derniers matchs durent une éternité.

Avantage: vous connaissez le Pays Vert comme votre poche !

J’ai joué avec Isen Leleu chez les jeunes, j’ai connu Mathieu Herbecq à Rebecq ; avec Vallera et les frères Leleux, on boit de temps en temps un coup ensemble.

Un derby se joue souvent sur des détails. Ces derniers temps, ils sont plutôt contre vous que ce soit offensivement ou défensivement.

J’espère qu’on va profiter de ce match pour faire enfin tomber la pièce de notre côté. Cela nous permettrait de rester accrochés au classement. Inverser la tendance dans un top match serait parfait. Tout le monde devra se donner à 200%. Et comme il risque d’y avoir plus de monde, pas question de se cacher.

Dans le contexte du tour final, ce derby est-il décisif ?

Pour nous, quasiment parce que si on ne prend pas les trois points, l’écart sera trop important. Le Pays Vert est devant avec quelques points et victoires de plus mais il y a aussi Schaerbeek. Ça fait longtemps qu’on n’a plus gagné (le 4 décembre à Ucccle). Après le derby, il nous restera un gros déplacement à Onhaye. Sinon, on aura le calendrier le plus facile de tous nos adversaires. Sur le papier seulement évidemment.

En deux mots, les ingrédients du succès ?

Efficacité (offensive) et rigueur (défensive).

Le Pays Vert part-il favori ?

Vu notre situation même si elle vient de s’éclaircir avec l’arrivée de Luigi Nasca, vu les positions au classement, je dois bien reconnaître que oui. Mais chez nous, on reste solides. Et puis, pour les joueurs régionaux qui composent l’effectif, ce match a plus que tout autre une saveur particulière…

Vous en avez déjà vécu beaucoup, des derbys ?

En P1 avec Péruwelz et Belœil mais c’était plutôt une question de fierté entre les comités. Par contre, avec Saint Symphorien contre Mons, c’était très différent. Des matchs beaucoup plus chauds avec quelques milliers de supporters montois, des feux d’artifice, une ambiance terrible mise par les supporters. Ça manque un peu ici à Tournai.

Pour une fois, Tournai ne risque-t-il pas d’être dépassé par le caractère des Géants ?

Je ne pense pas, même si je sais que David Bourlard préparera ses gars au mieux. Sur un terrain, c’était déjà quelque chose et en dehors, il n’a pas changé. Je crois que le Pays Vert cherchera avant tout à ne pas perdre pour garder l’écart au classement. Je ne pense pas non plus qu’il fermera boutique, ce n’est pas le genre de la maison. Par contre, des duels musclés, il y en aura. On s’y attend, on s’y prépare… À nous de gérer au mieux les contres rapides tout en y allant à fond. Si on avait le bonheur de marquer les premiers, ce serait parfait. Je pense aussi à notre capitaine pour qui la victoire est essentielle. On lui doit bien ça, lui qui réalise une saison de feu.