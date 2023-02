Avec la Coupe de Belgique en mire, Romane Neufkens vise un premier grand trophée

En programmant les deux finales le même jour – 14 h 15 pour les messieurs et 17 h 30 pour les dames ! –, Top Volley Belgium veut que cet événement soit de taille chaque année et c’est toujours dans une sacrée ambiance que les équipes se disputent ainsi le trophée. "Ça constituera assurément le plus beau rendez-vous de ma jeune carrière, dit Romane qui ne s’avance pas à désigner un favori. Notre équipe se porte bien malgré la pression qui, au fil des jours, se fait de plus en plus ressentir. Actuellement, on est en tête du championnat mais avec un point d’avance sur Gand qui compte un match de moins. On s’est joué une fois en Liga cette saison, on s’est incliné 3-1 avec un bon premier set avant de s’effondrer. Les Gantoises partent peut-être avec un avantage vu la grande salle et le monde annoncé en tribunes car elles ont plus d’expérience. Mais tout est possible car c’est une finale ! On a un jeune groupe mais on veut continuer à surprendre !"

Car Beveren n’était peut-être pas attendu à pareille fête en début de saison. "Être finaliste de la Coupe et occuper la tête du championnat peuvent surprendre car, je le répète, on a un effectif fort jeune. Les dirigeants partaient avec des ambitions plus timorées même s’ils attendaient de nous qu’on donne le meilleur. Là, ils sont contents vu nos résultats sur la scène nationale et en Coupe d’Europe."

"Je dois être patiente"

Asterix AVO a en effet joué les quarts de finale de la Coupe Challenge. "On a été sorti par un club roumain (NDLR: Lugoj) . Tout s’est joué à l’aller que l’on a perdu 3-2 chez nous avec une grosse erreur d’arbitrage en notre défaveur sur la balle de match adverse. Il y avait moyen de faire mieux, c’est sûr ! Au retour, c’était trop compliqué dans leur salle. Mais ça reste une super expérience ! Aller aussi loin n’était que du bonus. Et ça nous a permis de voyager un peu: le Montenegro, la Grèce et la Roumanie, sourit Romane qui essaie de se faire une place dans l’effectif du coach Kris Vansnick, dont la première passe n’est autre que Charlotte Krenicky, reprise chez les Yellow Tigers. Mais je reçois aussi ma chance et ça se passe bien. Je suis encore jeune, je dois me montrer patiente, j’ai déjà pas mal joué, je ne m’attendais pas à autant. Je suis bien intégrée dans ce groupe chouette et soudé. C’est cela qui nous permettra de remporter un trophée cette saison." Dès ce dimanche ? "Oui, je l’espère vivement !", sourit Romane qui a été formée à Lessines jusqu’à ses 12 ans, puis à Gooik avant d’intégrer Vilvorde et sa Topsport School, et d’évoluer, depuis cette saison, à Asterix via la double affiliation.

À Anvers, elle sera fortement encouragée car, au-delà des supporters habituels de son club, un bus et plusieurs voitures démarreront de Lessines et prendront la direction du Sportpaleis sous l’impulsion d’Annick, la maman. Le tout premier club de la jeune passeuse voulait logiquement marquer le coup.