Avant le derby Tournai-Pays Vert, David Bourlard se livre: "Tournai n’aura jamais nos jeudredis"

David, le Pays Vert est sixième classé avec 35 points et est par conséquent le favori du derby de ce samedi face à Tournai qui n’est que huitième avec ses 32 points: vrai ou faux ?

Aïe, je vais déjà commencer avec un joker ! Ou plutôt non, je dis faux, car c’est un derby, un duel toujours spécial. On fera tout ce qu’on peut pour le gagner, mais Tournai aussi, c’est une évidence ! C’est un match de foot, tout peut arriver et c’est pourquoi je ne fais jamais de prono. Je le déconseille d’ailleurs toujours à un de mes fils qui adore les pronostics alors que rien n’est jamais sûr dans notre sport.

Le Pays Vert est moins talentueux mais plus courageux que Tournai: vrai ou faux ?

Je vais reformuler votre affirmation pour y apporter une réponse: le Pays Vert était sûrement moins talentueux que Tournai mais il sera toujours plus courageux que le voisin, car c’est sa marque de fabrique, et ça ne se perd pas.

Le terrain tournaisien du stade Luc Varenne ne correspond pas aux qualités d’Athois qui s’y inclinent toujours, parfois sévèrement, comme en février 2020, avec un 6-0: vrai ou faux ?

Le Luc Varenne reste un stade comme un autre. Son terrain est grand mais ce n’est pas un problème. Oui, c’est toujours compliqué de jouer là-bas et je sais que le Pays Vert n’y a jamais réellement brillé mais je m’en fiche (sic). La loi des séries, ce n’est pas du tout mon truc. Toute série est faite pour être arrêtée un jour, non ?

Le Pays Vert méritait sa victoire 2-0 au match aller joué en octobre dernier: vrai ou faux ?

Vrai, si on se réfère à l’envie et à l’organisation avec laquelle on a géré le match. Par contre, dans l’exploitation de la zone de finition, on n’y était pas car on aurait dû se montrer plus performant. Et puis, on avait aussi été sauvé par un Alex Zimine qui avait sorti deux gros arrêts et par Melvin Bonnier qui avait repoussé un ballon sur notre ligne de but.

La décision de Tournai de se séparer de son coach Jérémy Descarpentries la semaine dernière et dès lors si tard dans la saison est surprenante: vrai ou faux ?

Au vu du résultat qui avait été obtenu lors du match disputé avant le limogeage, oui, c’est surprenant ! Tournai avait réussi à prendre un point contre Saint-Symphorien. J’étais à ce match et j’avais trouvé que les choses ne se passaient pas si mal que ça sur le terrain pour les Sang et Or. Sans surprise car Jérémy reste quelqu’un de très professionnel avec une vision du foot très intéressante. Après, on n’est jamais dans les clubs. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Parfois, des décisions qui paraissent étonnantes de l’extérieur se révèlent être logiques dès que l’on sait ce qui se passe en interne.

Tournai a très bien fait d’accorder sa confiance à Luigi Nasca pour le poste de coach avant de jouer le derby: vrai ou faux ?

Vrai ! Le club devait prendre une décision avant de jouer le derby pour montrer à tout le groupe que quelqu’un de sérieux et très compétent allait prendre le relais. J’ai eu Luigi comme coach au RGA ; c’est un coach de qualité. Si l’élève dépassera le maître samedi ? Il n’y a ni élève ni maître mais juste deux entraîneurs qui se respectent et s’apprécient.

Une grande ville et un magnifique stade, c’est le rêve de tout entraîneur de se retrouver à la tête d’une équipe comme Tournai: vrai ou faux ?

Ath est une grande ville et a un beau stade de foot: c’est le rêve d’entraîner le Pays Vert ! Il ne manque en fait qu’un synthétique à ce club, mais je sais que le président fera tout le nécessaire pour qu’on évite à l’avenir d’utiliser trop d’essence pour le tracteur qui doit tondre quatre terrains. Si on avait un synthé, on ferait de belles économies et on favoriserait en même temps le développement et le perfectionnement de nos jeunes, même si nos préposés aux terrains font de l’excellent travail pour que les surfaces soient bonnes.

Ath sera au tour final mais pas Tournai: vrai ou faux ?

Pourquoi pas, mais je vous dis aussi que peut-être que Tournai sera au tour final mais pas le Pays Vert. Et peut-être également qu’aussi bien Tournai que le Pays Vert y seront... Et peut-être enfin qu’aucun n’y sera. Tout est possible dans le foot, je vous le répète.

Tournai et Ath au même niveau du football national, ce n’est finalement pas si normal que ça: vrai ou faux ?

Oh que si, c’est normal ! Pourquoi ça ne le serait pas en fin de compte ? Et peut-être qu’à un moment, l’un sera en dessous de l’autre mais je ne sais pas vous dire lequel des deux car tout va vite dans le foot. Notre avantage par rapport à Tournai est qu’on bosse dans la continuité. Les bonnes surprises arrivent souvent grâce à une certaine stabilité.

Tournai a quelque chose que le Pays Vert n’a pas: vrai ou faux ?

Tout à fait vrai ! C’est sa tribune qui donne une belle vue sur la cathédrale. À Ath, malheureusement, on n’a pas ça.

A contrario, le Pays Vert a quelque chose que Tournai n’a pas: vrai ou faux ?

Bien sûr que oui ! À Tournai, ils n’ont pas les "jeudredis" qu’on vit au Pays Vert. Ces réunions d’après-entraînement que l’on prolonge dans la soirée et au cours desquelles on discute beaucoup de foot mais aussi de bien d’autres choses. Je ne dirai pas qu’on s’amuse à refaire le monde mais l’on n’en est pas loin. Et puis, pour ne rien vous cacher, on le fait autour d’un breuvage spécial mais ça, il n’y a que les Gaulois du Pays Vert qui peuvent en parler (rires).