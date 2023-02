P3A: Le tour final serait une belle récompense pour Péruwelz B

Cette défaite relègue l’équipe à sept longueurs du leader, Esplechin, qui semble bien parti pour décrocher les lauriers. "C’est dommage car nous espérions rester une menace jusqu’à la fin. Mais on ne va rien lâcher et tout mettre en œuvre pour finir dans le Top 3, histoire de garantir notre place au tour final, même si ce n’était pas un objectif en début de saison. On se méfie dans ces conditions du match de dimanche contre Béclers, un autre candidat au tour final, puis du déplacement à Luingne qui ne sera pas une mince affaire. Cette semaine d’entraînement a été perturbée par les absences de quelques malades et j’espère que nous pourrons aligner une équipe performante ce dimanche", poursuit Edwin Malice qui a été reconduit pour la saison prochaine et peut donc commencer à préparer l’avenir. "On fait le tour des joueurs et même si la majorité compte rester, certains garçons ont des envies de P1 qui sont tout à fait légitimes. C’est aussi la preuve qu’on travaille bien et que notre équipe peut servir de tremplin vers l’équipe fanion."

Velaines au pied du mur

Dans la deuxième moitié du classement, Velaines a bien commencé la deuxième tranche en s’imposant contre Rongy avant d’engranger un bon point à Bléharies. "C’est dommage car nous avions bien entamé la rencontre mais les locaux ont finalement pris le dessus et le nul est finalement assez positif ", commente Patrick Billiet qui redoute le match de dimanche contre Hérinnes. "C’est clairement le match le plus important de cette troisième tranche car nous n’avons pas le droit à l’erreur. Nous respectons cette équipe qui a fortement progressé grâce à ses renforts hivernaux et qui peut compter sur son buteur, Ryad Derrouaz, qui retrouvera son cousin Mourad Chelbi, actif chez nous. "

Avec 25 points au compteur, Velaines a encore besoin de quelques points pour se rassurer sur son avenir et Patrick Billiet regrette le manque de régularité chronique de son équipe: "Il faut souvent se remotiver, composer avec les blessés et les joueurs qui travaillent. Ce mardi, pour un match amical, je n’avais que trois joueurs de P3 présents, ce qui en dit long sur la dynamique dans le groupe. Heureusement, tout n’est pas négatif. On encaisse de moins en moins même si nous n’avons pas encore enregistré la moindre clean sheet cette saison. Offensivement, certaines absences font mal actuellement mais je reste optimiste. Nous avons bien entamé cette troisième tranche que nous avions bien préparée et nous pouvons commencer à préparer l’avenir avec sérénité."

Les Velainois ont déjà transféré trois joueurs pour la saison prochaine en misant essentiellement sur la jeunesse. L’équipe attend toutefois d’être rassurée sur son sort pour annoncer les noms et officialiser quelques renforts supplémentaires.