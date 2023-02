P2A| Avant la réception d'Obigies, Bernard Lénelle d'Enghien se confie: "Solidaire, Enghien est capable de tout"

Recevoir Obigies puis aller à Anvaing alors qu’on est en tête de la tranche, c’est l’assurance de prendre une bonne option et de vous replonger dans la lutte pour le tour final en cas de résultats positifs ?

Exactement ! C’est ce que je disais voici quelques semaines: laissons passer fin février et puis on verra où on se situera avant un calendrier quand même plus abordable qui nous fera rencontrer des équipes qui se battent pour le maintien et contre lesquelles on devrait normalement bien prester. Mais attention, chaque match sera difficile devant de tels adversaires ! La victoire à Ere est dans ce contexte très positive parce qu’on a été très efficace dans les deux rectangles. Ce qu’il faudra continuer à faire, c’est engranger des points quand les équipes du Top 8 se rencontrent comme le week-end dernier. C’est ça qui vous permet de réaliser la belle opération.

Vous avez une bonne revanche à prendre contre vos deux prochains adversaires qui l’avaient emporté 2-1 et 1-4...

C’est vrai mais pour tout vous dire, je n’y pense pas. On va tout faire afin de prester au mieux, on verra. J’espère seulement que l’on ne regrettera pas les quelques points perdus face à Tournai ou Isières au match aller. Pour ce week-end, le positif, c’est que je récupère mes deux suspendus Sterckx et Piette, ainsi que Delbecq retenu par son boulot la semaine dernière. Le seul problème maintenant, ce sera de leur trouver une place car ça tourne (NDLR: il rigole) ! Méfions-nous des joueurs offensifs d’Obigies. À eux quatre, ils ont marqué une quarantaine de buts !

Depuis le 6 novembre, votre bilan affole les adversaires: 12 matchs, 27 points sur 36, 8 victoires, une seule défaite imméritée contre le leader Néchin…

On a mangé notre pain noir lors de la première tranche mais il était dur ! Chacun a continué à bien travailler, le groupe s’est ressoudé, je profite des moments présents avec les joueurs. Notre avantage, c’est que la série est positive avec des sélections différentes. Attention: un match à la fois, on reste tout à fait lucides, surtout quand on entend tout ce qui se dit autour du terrain. Chapeau à mon groupe d’en faire abstraction.

Mais à quoi faites-vous allusion exactement ?

J’ose espérer que le responsable de la commune prendra conscience que le club s’occupe de plus de deux cents jeunes, qu’il a un rôle social important et qu’il faut le soutenir. J’ai lu il y a peu les propos de Denis Dehaene, et j’y adhère complètement.

Après tous les efforts fournis, ne pas participer au tour final serait quand même très décevant pour Enghien, non ?

C’est notre objectif mais il y a un mois et demi d’ici, on occupait le milieu de tableau, je le rappelle. Je suis un éternel insatisfait, vous me connaissez (NDLR: oh que oui). Pour l’instant, l’ambiance est excellente, l’entente avec mon staff est géniale, on va essayer de terminer la saison le plus haut possible avant d’envisager la prochaine.

Jusqu’où l’équipe est-elle capable d’aller ?

Avec Enghien, on est capable de tout dans la mesure où les joueurs se battent les uns pour les autres, ce qui est le cas. Mais je connais la P1 et la D3, c’est très clairement un monde de différence.

Les adversaires disent que ce qui fait votre force, c’est l’organisation et le fait de marquer facilement sans forcément avoir trop d’occasions…

Depuis notre bonne série, ils ont tout à fait raison: on est plus efficace ; tout le monde marque aussi. Finalement, on ne voit même plus l’absence d’un Görtz en attaque ! C’est clairement un signe…