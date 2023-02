L’ERT a remis ses titres individuels

Organisés à la satisfaction de tous dans le local de la Jeunesse Palette Verte Froidmont-Maroc il y a quelques jours, les championnats individuels de l’Entente Régionale du Tournaisis font partie intégrante du challenge de régularité qui regroupe quatre tournois. Cette compétition permet d’attribuer un titre individuel dans chaque catégorie de classement ou dans d’autres séries plus spécifiques. 70 joueurs se sont affrontés dans 8 séries. "Dans celle des non – classés"jeunes", Soan Houzé du club local a devancé William Boite (Maulde), Augustin Lemaire et Floryan Nys, deux sociétaires de Froyennes" indique le président de l’ERT, Didier Vigin. Chez les non-classés, le titre a été décerné à Ethan Roose (Rumes) dont la facilité de jeu en a impressionné plus d’un. La deuxième place a été conquise par Cédric Warlop (Estaimpuis) suivi de son équipier Julien Maus et Frédéric Delepaul (Froidmont-Maroc). "C’est Donovan Liebersens (Froyennes) dont le jeu est en constante progression qui s’impose en série E. Un nouveau classement l’attend probablement en fin de saison". Les places d’honneurs reviennent à Brian Gawron d’Estaimpuis (2e), Lory Owen de Maulde (3e) et Renan Bottiau (4e) de Lamain complétant le podium .