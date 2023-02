La Squadra Mouscron déforcée avant son déplacement à Anvers

Après une année 2022 plus que correcte, Mouscron est dans le dur depuis la reprise de janvier. Les Hurlus restent sur cinq défaites d’affilée. Et cela risque malheureusement pour eux d’être encore compliqué ce soir. Car c’est un délicat déplacement qui les attend du côté d’Anvers, le deuxième du championnat. La tâche sera encore compliquée par l’absence de plusieurs cadres. "Adriano Greco souffre d’une fracture d’une côte. Abel Ferreira est touché à la cheville (entorse). Alors qu’Antony Six est suspendu pour 3 cartes jaunes", peste Nicolas Greco. Mais dans chaque situation, le coach tente de voir le positif. Ce sera pour l’occasion de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes. "Lorenzo Intile (16 ans) et Salvatore Morando (15 ans) vont nous accompagner. On aura aussi Jules Vanassche (21 ans) qui compte déjà quelques apparitions avec nous".