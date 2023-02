Frasnes vit une saison au-delà des attentes

Un duo qui fonctionne à merveille

Grâce à ce 9e succès, les Olympic Boys se sont rapprochés du podium. S’ils remportent leur match retard, ils sont mêmes assurés de monter dessus. "On ne s’attendait certainement pas à vivre un tel championnat, reconnaît Gaby Ouanane. On reprenait avec beaucoup de joueurs issus du football. J’ai parfois même trois gardiens de formation dans le jeu. Mais les joueurs sont à l’écoute et appliqués. En futsal, cela peut suffire. On a eu quelques difficultés au départ. Mais depuis le début du 2e tour, on est vraiment bien. On sent que le groupe est soudé. C’est dû notamment à tous les moments que l’on vit ensemble. Après chaque rencontre, on va manger ensemble et on passe du temps avec tout le noyau. Tout le monde s’entend bien. Et cela se ressent sur le terrain. Chacun est prêt à aller au charbon pour l’autre".

Pour expliquer la bonne passe, le mentor met aussi la qualité de son duo avec Jonathan Delvaux. "La mayonnaise a pris dans le groupe grâce à notre travail. Quand on m’a proposé de revenir à Frasnes, j’ai tout de suite dit qu’il me fallait quelqu’un. J’ai pensé à Jonathan qui est ancien joueur. Il est devenu un ami, un frère même ! On se complète très bien. Lui s’occupe des entraînements. Cela me permet de me concentrer sur l’aspect tactique et sur les sélections de match. On partage la même philosophie et on se fait pleinement confiance. Si quelqu’un doit prendre ma succession dans le futur, il ne faut pas chercher loin".

Ce soir, les Franois espèrent poursuivre leur belle série. Histoire de monter sur le box ? "Franchement, je m’en fiche. Ce n’est pas une priorité. D’autant que les deux premiers sont intouchables. On va juste essayer d’aider au mieux Brunehaut en prenant quelque chose contre Eagles Brussels. Cela nous permettra peut-être de fêter le titre avec nos voisins lors du dernier match. Mais concentrons-nous avant sur la venue de Thulin. C’est une équipe qui mérite bien mieux que sa place actuelle. Je connais très bien le coach, Walter Bartolotti. Il travaille avec beaucoup de jeunes et pratique du beau futsal. Son noyau prend plus de points durant ce second tour. Cela prouve que son travail paie. Je ne m’attends pas à un match facile. Même si, à la maison, on ne craint personne".

Dans la même série, Brunehaut et Leuze semblent avoir des matchs prenables. Le leader se déplace, à 20 h, chez la lanterne rouge, Anderlecht United. Les Bonnetiers voudront se remettre de la leçon subie en derby face à Fun Anderlecht (20 h 15, à la maison).