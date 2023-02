Derby, tour final, coacch, Rudi Lemoine, le président de Tournai, se livre: "Je supporterais le Pays Vert mais cela me ferait mal"

Président, quel est votre état d’esprit à la veille des retrouvailles avec le Pays Vert: optimiste, mitigé ou chagrin ?

Confiant simplement parce que j’ai discuté avec pas mal de joueurs qui m’ont dit qu’ils étaient hypermotivés pour ce match toujours particulier. Le premier n’est autre que Quentin (Piéraert) qui veut sa revanche à tout prix. Les régionaux aussi évidemment sont plus sensibles à l’événement: Valentin (Dassonville), Yohan (Brouckaert), Malory (Destrain) mais aussi Antoine (Gianquinto).

Le duel n’a pas été préparé au mieux avec une lourde défaite qui a dû vous peiner.

Les transferts montois du mercato nous ont fait très mal même si on aurait pu revenir dans la partie avec le penalty. Pendant un quart d’heure, on a eu le dessus, le score est trop sévère. Toutes les petites erreurs défensives se sont payées cash et comme on n’avait pas véritablement de buteur… J’attends les retours de Ba et Ze avec impatience !

N’est-il pas gênant que Luigi Nasca ne soit pas encore sur le banc alors que le club est en pleine lutte pour le tour final ?

Il n’était pas disponible cette semaine, c’était prévu de longue date. Quand je regarde le bilan du premier tour, je rappelle que c’est après les matchs contre les adversaires plus huppés qu’on a réalisé notre belle série.

Pouvez-vous affirmer que Tournai jouera les prolongations ?

Je le souhaite de tout cœur. Le calendrier qui vient nous en offre la possibilité en tout cas. On a fini à la 6e place l’an dernier, on veut et il faut faire mieux !

Le Pays Vert au tour final et pas Tournai, ça vous ferait quoi ?

Je supporterais le voisin évidemment mais ça me ferait mal vu nos objectifs et ceux du Pays Vert. S’ils le méritent, on devra s’incliner.

On annonce le retour d’Axel Pio. Ça doit vous faire plaisir ?

Très. Tournaisien, pion très important de par son caractère, il va amener la mentalité ! Je l’ai vu en P3 dimanche, il est prêt !

N’y avait-il vraiment pas d’autre solution que de vous séparer de Jérémy Descarpentries ?

Non. Au premier tour, c’était déjà tendu après le un sur quinze. Les propos tenus ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Le derby, vous le voyez comment ?

Très fermé, une bataille d’entrejeu. On a perdu à l’aller sur deux contres. Méfiance !