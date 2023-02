Les Tournaisiennes, petit poucet de la compétition, ont dû affronter l’équipe de Super division de Jamoigne avec Aurore Lamberty (B2), Eva Giannini (B4) et Emeline Arnould (B4).

Face à ce noyau d’envergure l’équipe de Saint Piat, composée de Nadine Cannoot (C6), Shania Vandendriessche (C6), Rosie Wacheul (D0) et Sandy Renard (D2), n’a malheureusement pas fait le poids. Le score se termine sur un 0-4 en faveur de Jamoigne.

Néanmoins les dames de Saint Piat ont réussi à montrer leurs qualités et leur ferveur : Shania et Rosie arrachent un set chacune à leurs adversaires. Un petit exploit non négligeable pour ces demoiselles âgées respectivement de 11 et 16ans. "Je ne m’attendais pas à prendre même un seul set! Je suis très fière de ce que j’ai pu montrer. Mon adversaire était bien plus forte et j’étais très impressionnée par son jeu et la puissance de sa frappe!", reconnaît Shania.

C’était une première en Coupe de Belgique pour la quatrième joueuse, Sandy Renard. "Je n’ai jamais eu la chance de jouer contre des filles d’un tel niveau. C’était très inspirant ", raconte la jeune pongiste.

Eléa Colot emmène Basècles en demi!

Basècles, qualifié d’office pour les quarts de finale, recevait Leuven Meerdal. L’équipe de la Raquette rouge, composée de Caroline Massart (B0), Eléa Colot (B4) et Laurence Junker (B2), a vaincu Louvain 4-2. C’est Eléa Colot qui réussi l’exploit de conclure le score face à la joueuse Awa Sow A15. "Je n’ai rien lâché et j’ai joué sans pression. Je finis par gagner 11-9 à la belle. Je pense avoir joué à mon niveau maximum en montrant de très belles choses, on peut dire que j’ai fait les deux meilleurs matchs de ma vie. C’était un des moments les plus magiques depuis que j’ai commencé le ping, se réjouit la Basècloise. Les supporters et toute mon équipe étaient derrière moi et croyaient en moi, j’ai donné mon maximum."

Basècles rejoint donc les demi-finales de cette Coupe de Belgique 2023.