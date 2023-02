Si je vous dis: lundi 18 avril 2022 – samedi 25 février 2023 ?

Un long moment compliqué, la blessure redoutée par tous les footeux surtout que je n’ai pas fait les choses à moitié: les croisés, les ménisques explosés et le tibia fracturé. Une longue revalidation, de l’abnégation pour mener le combat à bien. On y est. Depuis décembre, je sais que mon genou tient, je suis bien dans ma tête. Je n’aspire qu’à une chose: rejouer en D3 !

Si je vous dis que Tournai a besoin d’Axel Pio comme de pain ?

Je sais que je reste important pour le groupe même si je ne suis pas sur le terrain mais j’aspire à avoir un rôle en vue sur la pelouse. Quand j’ai vu certains matchs où on a craqué à la 89e ou à la 95e, ça ne m’a pas plu. Voir l’équipe baisser les bras et être sur le côté m’a réellement touché.

Si je vous dis que Tournai risque de perdre le derby parce qu’il y aura plus de niaque dans le camp d’en face ?

Dans la configuration actuelle, je ne peux qu’être d’accord. On a pris un gros coup sur la tête ces dernières semaines avec l’éviction du coach et le flou actuel. Ça a mis le groupe en porte-à-faux. Maintenant, c’est un derby, on en a beaucoup parlé. Sans la grinta, on ne pourra pas gagner. J’ai senti beaucoup d’intensité cette semaine, j’espère qu’elle va payer !

Si je vous dis que le Pays Vert part avec un avantage moral ?

C’est exactement ça. Bonne dynamique, bien sur leur terrain, devant nous au classement, nos voisins partent favoris. Je rappellerai seulement une stat: depuis que je suis là, le Pays Vert n’a jamais gagné à Tournai. Je reviens et je tiens à cette stat comme à la prunelle de mes yeux…

Si je vous dis que Tournai n’ira pas au tour final mais bien le Pays Vert ?

J’espère que non malgré le gros moment de doute que nous vivons. On a les capacités pour y accéder. Si on gagne demain, on aura quatre points d’avance par rapport au premier tour.

Si je vous dis que reprendre avec un derby est le meilleur match pour vous ?

Surtout pour moi ! Dans l’envie, l’historique des choses. Je connais le Pays Vert comme ma poche. C’est un match qu’on adore jouer. J’espère être dans les quinze et encore mieux d’être impliqué sur la pelouse. Je suis capable de donner trente minutes à fond.

Si je vous dis que c’est peut-être prendre trop de risques de le jouer vu le contexte et que c’est trop tôt ?

Non. J’ai déjà vécu mon petit derby avec la P3, joué à Béclers où le terrain est difficile, j’ai pris des coups. Au Varenne, c’est un billard. Je suis prêt !

Si je vous dis que le derby sera essentiellement tactique et pas très spectaculaire ?

Je n’espère pas mais plutôt un duel riche en buts comme ces dernières saisons. Un match ouvert même si les deux équipes ne sont pas des équipes de possession et que le Pays Vert va nous laisser le ballon à mon avis. On devra faire le jeu, il faut être en confiance et là…

Si je vous dis qu’il y a 90% de chances que ça se termine sur un match nul parce que c’est un derby ?

Possible mais on a deux équipes de gagneurs avec de gros caractères. Si une des deux peut gagner, elle le fera avec grand plaisir. Personne ne prendra trop de risques au début.

Si je vous dis que le licenciement de Jérémy Descarpentries est un gâchis et que ça risque d’empêcher le club d’atteindre ses objectifs ?

Je suis plutôt d’accord à partir du moment où les choix n’ont pas été clairement expliqués. C’est déstabilisant. Maintenant, quand des dirigeants expriment une envie, c’est au groupe de s’y adapter. On doit tourner la page !