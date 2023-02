Tournai se bat pour le retour des play off, Frasnes a son match le plus important

Nous attendons de la fédération du professionnalisme. C’est à présent plusieurs centaines de licenciés dont la motivation dans la compétition est plus qu’entamée. Les objectifs de nos équipes ont été basés sur les directives transmises. Nos joueurs se réjouissaient d’une fin de saison potentiellement haletante. Ce sont ce genre de matchs qui forgent un groupe, qui motive nos joueurs à travailler. Comment motiver à présent ces joueurs à 2 mois de la fin de la saison dans de telles conditions ? C’est un rêve qu’on arrache aux joueurs. Les conséquences ne se feront pas attendre: moins d’investissement personnel, moins de présence à l’entraînement des joueurs…

Ces matchs de play-off sont des occasions rêvées pour mettre sur pied des événements mobilisant les clubs, du BBQ géant à la réception VIP, en passant par la mise en avant des partenaires et sponsors, ou encore par exemple à des matchs exhibition des équipes de jeunes. Le tout parfois même avec la présence et l’appui de la presse. N’oublions pas l’impact pour les recettes du bar ou des ventes de nourritures. […] Nous espérons que dans l’intérêt du plus grand nombre, les circonstances et le respect de l’engagement des licenciés seront très largement pris en considération et respectés".

En attendant un retour de la Fédé, Tournai n’a pas fait une bonne opération dimanche dernier. Il a perdu son match en retard contre Ottignies (11-6). Il reste 5e à neuf points de son poursuivant. Par contre, l’équipe bis a obtenu une victoire probante: 10-48. Match après match, elle se rapproche encore un peu plus du titre.

On n’ira pas jusqu’à dire que le match qui attend les Collinards est aussi important que la campagne présidentielle de François Hollande dont a détourné le slogan. Mais le déplacement des Frasnois à Saint-Ghislain s’annonce toutefois capital pour leur survie en R1. C’est en effet un affrontement entre le huitième et le septième, qu’une seule unité sépare. Une victoire dimanche permettrait aux Roses et Verts de prendre une avance considérable sur les deux derniers et de dépasser leur adversaire. Les règles pour la descente n’étant pas encore très claires, autant laisser le plus d’équipes derrière soi.

Rien ne sera évident sur le coup de 15h pour les troupes de Cédric Bleus. À l’aller, elles s’étaient finalement imposées à domicile, 33-7. Un résultat qui doit leur donner confiance mais aussi une certaine concentration. Car elles seront très attendues par les Montois !