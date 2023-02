On a déjà connu mieux au National, mais pire aussi

L’or s’est refusé au Top Niveau

Chaque fois présent et chaque fois médaillé, le Top Niveau Tournai était encore de la partie avec la plus grosse délégation de la Wapi. Ce sont avec cinq podiums que sont rentrés de Tielt les élèves de Bernard Tombeur. Des médailles en argent et en bronze mais pas de titre de champion de Belgique. Et ça, c’est une surprise. Elena Filipetto a pris une deuxième place, Amaury Ducoulombier, Orane et Euphémie Duquennois ainsi que Cléa Latoratta ont fini en troisième position de leur catégorie d’âge et de poids. C’est malheureusement passé tout près du podium pour une… demi-dizaine de Tournaisiens: Roman Leclaire, Ayoub Hamdi, Ethan Persigand, Thibaut Debruycker ou encore Emma Stragier. Au JTN, on oscillait entre motifs de satisfaction et de déception. "En U18, on a un groupe jeune. Chez les garçons, il reviendra plus fort. Du côté des filles, trois sont déjà sur le podium. En U21, on aura manqué de chance. Emma est ainsi cinquième mais, au premier tour, elle a mis un magnifique ippon après sept secondes à la judoka devenue championne de Belgique. Toute la salle l’a vu, sauf le superviseur de l’arbitrage ! Elle s’inclinait ensuite deux waza à un et perdait contre son équipière Orane en place de trois. Elle méritait mieux que de faire cinq. C’est une année sans titre national, ce qui donne encore plus l’envie de bosser afin de revenir plus forts."

Les trois métaux au Kano

Au Kano Tournai, ce sont trois médailles qui sont venues récompenser le travail des troupes de Sébastien Bonte. Il y a eu l’or de la U18 Rachel Herman qui n’avait qu’une seule adversaire en moins de 40 kg. "Et elle la dominait en quelques secondes…" En moins de 52, Lorine Ovayolu décrochait le bronze. "Elle remportait son premier combat de manière expéditive. En demi-finale, opposée à la championne régionale flamande, elle allait jusqu’au golden score avant de s’incliner sur un contre. Elle s’adjugeait la petite finale par ippon en quelques secondes." La collection de médailles se complétait avec l’argent pour Loubna Jahour en U15 moins de 36 kg. "Elle passait directement le premier tour, puis remportait la demi-finale par ippon contre la vice-championne de Flandre. En finale, elle commettait une erreur qui sera utilisée par son adversaire pour l’immobiliser." Pour les autres jeunes affiliés du Kano, il s’en est parfois fallu d’un rien. C’est le cas du cadet Nikolaï Konoplyanyk qui avait réussi à battre le champion de Belgique en titre au premier tour et du U18 Abdelilah Jahour battu d’un rien en demie, avant de se faire immobiliser en petite finale.

Lola, Antoine et Hichem…

Le Kanido Herseaux a fait comme le Kano avec ses trois médaillés. "Le samedi, en U15, Ben Drooghag s’inclinait aux pénalités en finale de troisième place tandis que, chez les U21, c’était un jour sans pour Louny Deraedt. Alors qu’il menait waza-ari, il s’inclinait aux pénalités au premier combat et perdait aussi en repêchage: septième ! Mais n’oublions pas qu’il n’est que première année junior ; il a encore le temps de s’illustrer ! En moins de 90 kg, Antoine Van Der Perre passait son premier tour, puis s’inclinait au niveau des demies. Opposé à un adversaire qui l’avait pourtant battu au Hainaut et au Wallonie, il se transcendait et décrochait une belle médaille de bronze. Le dimanche, Hichem Guenfoud, chez les U18 moins de 66 kg, se faisait surprendre au sol lors du premier combat mais enchaînait deux victoires, en repêchage et en finale de troisième place, pour s’octroyer le bronze. En U21 moins de 57 kg, Lola Fache entamait bien la journée, prenant le meilleur sur ses deux premières adversaires pour accéder à la finale. Le combat était disputé, Lola a été menée waza sans jamais parvenir à surmonter."