Moen peut assurer son maintien dimanche

Dimanche dernier, les joueurs de Moen ont fait la fête et ils avaient bien raison ! Se qualifier en finale de Coupe (NDLR: qui aura lieu le 6 mai prochain à Waregem), cela n’arrive pas tous les jours. C’est même historique pour le club. Mais une fois le billet en poche, Greg Vandenbulcke pensait déjà à la prochaine échéance. "On est très heureux de cette qualification, reconnaît forcément le coach. Mais c’était aussi une belle préparation pour l’important match du week-end. C’est toujours mieux un duel à enjeu qu’une rencontre amicale. Si on parvient à battre l’avant-dernier sur notre pelouse, on pourra être plus libéré en fin de saison". En cas de succès, le KFC prendrait, effectivement, 15 points d’avance sur son adversaire alors qu’il n’en reste que 24 à distribuer. Le week-end pourrait même être parfait parce qu’Oostnieuwkerke (14e) et Veurne (13e) affrontent Diksmuide et Blanckenberge, des équipes du Top 6. Autrement dit, avec un bon résultat, Moen pourrait quasiment assurer son maintien dès dimanche et vivre alors une belle fin de saison dans le ventre mou de la P1. Une performance qu’il ne faut certainement pas minimiser pour ce qui reste "un petit club de village" sans aucun côté péjoratif.