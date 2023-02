Guillaume Payen quitte la R1 de Kain pour Templeuve: "Ce ne sera pas une retraite dorée"

Touché à la hanche sur un malencontreux accident domestique chez un équipier au lendemain de ce joli succès, Guillaume espère poursuivre sur sa lancée samedi contre Ans et même jusqu’au terme de cet exercice: "C’est ce que j’ai déclaré d’emblée à mes dirigeants. Hors de question pour moi de brader la fin de saison. J’ai vécu tant de belles choses avec l’ASTEK que je mouillerai le maillot jusqu’à la dernière seconde. Le titre et la montée obtenus en mai, en étant restés invaincus à domicile tout en gagnant les play-off de cette manière, resteront à jamais les plus beaux souvenirs de ma carrière. Je n’ai pas l’intention d’en rester là pour autant." Avec un bilan de neuf succès pour autant de défaites, les Kainois n’ont pas dit leur dernier mot. Ils tâcheront d’enchaîner en prenant leur revanche contre une lanterne rouge dont la seule victoire fut acquise à leurs dépens.

Direction la P1 avec l’Essor

Bien avant ce formidable championnat couronné à Profondeville, le Néchinois de naissance avait déjà participé à l’aventure kainoise en D3 avec ses compagnons formés comme lui à Mons-Hainaut (Fourneaux, De Montis, Carles, Ouattara…), avant de signer un premier retour à Templeuve, en R2, puis de filer à Courtrai, de rempiler à Kain, d’aller ensuite défendre les couleurs de Renaix et Izegem puis de revenir une troisième fois au Vert Lion. Et c’est donc à Templeuve qu’il achèvera sa brillante carrière. "Mais n’allez pas croire que j’y retournerai en pantoufles. L’Essor est toujours en ordre utile pour revendiquer une ascension dès cette année, et si ce n’est pas le cas, il va de soi que ce sera l’objectif suivant. Soit on bâtit pour stabiliser le club en P1, soit pour jouer le titre de P2, mais je ne reviens pas sans ambition, que du contraire. Pourquoi ne pas envisager aussi un parcours le plus long possible en coupe après tout ?"

Le grand "Gui" laissera d’abord, espérons-le, un dernier bon souvenir au grand Guy (Bachelard), avec qui il a préféré jouer la carte de l’honnêteté: "J’ai 34 ans, et je voulais cesser la Régionale, donc le président m’a proposé de continuer avec les B. Mais j’ai donné ma parole à Benjamin Vanhoutte et je préférais être clair avec le boss."