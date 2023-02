Brunehaut intègre le projet Wapiti

Notons que des détections auront lieu prochainement pour composer les futures équipes U14, U16 et U19 filles du Wapiti. Les 8 mars et 5 avril de 16 h 30 à 18 h 30 à Kain pour les U14 et U16, le 12 mars de 14h à 16h au Brunehall et le 12 avril de 17h à 18 h 30 au Vert Lion pour les U19.