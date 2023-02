Wanty Cycling veut former la jeunesse pour préparer l'avenir

Pour les cadets et juniors, l’encadrement se veut professionnel avec des entraînements encadrés par des moniteurs et une voiture. Deux stages ont également été mis sur pied pour créer une sprit d’équipe. Les juniors auront la chance de participer à la Coupe de Belgique, histoire de se frotter aux meilleures équipes du pays. L’effectif dans cette catégorie compte une quinzaine de garçons et notamment les prometteurs Émilien Debaye, Thibo Stocman et Cyprien Dumortier. Ce dernier, qui militait l’an passé au VC Roubaix, se montrer d’ailleurs très enthousiaste à l’idée de découvrir sa nouvelle catégorie et de participer à des épreuves relevées. L’équipe pourra également compter sur le retour de Corentin Delhaye qui, après un passage par le club de Parike, entendra faire parler ses qualités de rouleur.

Les cadets aussi entendent faire parler d’eux cette saison à l’image d’Édouard Claisse, excellent en 2022 et déjà mis sous les feux des projecteurs après sa récente troisième place au championnat de Belgique d’e-cyclisme. Actuellement en stage en Espagne, le Chiévrois entend bien lever les bras au ciel régulièrement alors que l’effectif comptera sur la pointe de vitesse d’Oscar Loy, victorieux dimanche passé lors de l’épreuve d’ouverture à Escanaffles, pour s’illustrer lors des arrivées au sprint.

Pour les minimes et aspirants, la reprise des entraînements était programmée début février avec l’objectif de bien préparer une campagne qui commencera en avril.

Vincent Renard se montre pour sa part très optimiste en évoquant la saison à venir: "Si pour les plus petits, l’accent sera mis sur l’apprentissage et le plaisir, 2023 doit être pour les cadets l’année de l’épanouissement et de la confirmation pour notre génération dorée qu’on suit depuis quelques années. Pour bien encadrer tous ces jeunes, le staff s’est étoffé en nombre et en qualité. Chacun travaille à professionnaliser au maximum notre encadrement. On est vraiment impatients, comme les coureurs, que la saison débute ! Vive le vélo !"