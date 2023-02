Tour final et maintien: cela reste chaud en P2A!

Satanée bête noire !

On ne parle pas de la couleur du noyau enghiennois mais bien du malin plaisir que prennent les Titjes à embêter Ere qui éprouve toutes les peines du monde à dompter la bête: "C’est toujours compliqué, rappelle Julien Collie. On se heurte à un adversaire organisé qui n’a pas son pareil pour marquer très vite tout en ne se procurant pas plus d’occasions que ça alors que de notre côté, on manque de chance. Ergo fait quasiment tout bien, Plume souffle le chaud et le froid et s’est cassé la main. Je n’ai jamais aligné deux fois le même onze si pas le même quinze. Ajoutez les problèmes extra-sportifs qui en ont poussé pas mal à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs la saison prochaine, la coupe est pleine. Heureusement de ce côté, tout est résolu". Voilà Enghien aux portes du tour final tout comme Herseaux et Anvaing, les Frontaliers s’étant montrés plus réalistes dans leur affrontement. "On a 4 franches occasions qu’on aurait dû mettre, râle le T2 Frédéric Rousseau. Chez certains de nos attaquants, on sent un manque de confiance. Dommage parce qu’on a fait un bon match. Tout se resserre, la lutte sera chaude. Le groupe peut le faire. Quand on voit que Descamps et Mahée milieux sont nos meilleurs buteurs, ça veut dire beaucoup".

La Montkainoise continue à se battre mais n’est pas récompensée. "On preste mais le facteur chance n’est pas là, admet Bis Leleu. On galvaude trop. C’est dommage parce qu’on n’est jamais ridicules et la mentalité est excellente malgré les absents ou blessés. C’est quand même bon signe pour les matchs qui restent et les 24 points à prendre. Il suffirait d’un déclic qui jouerait en notre faveur… Anvaing – Néchin – Obigies, zéro sur neuf mais pour le même prix, ça peut être cinq ou six".