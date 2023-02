P4B: Brunehaut assure l’essentiel face à Havinnes

D’accord, pas d’accord !

Dans la course au tour final, Wodecq B recevait Ellezelles B, son voisin de clocher. Un derby qui s’est terminé sur un résultat nul avec une égalisation locale tombée dans les derniers instants d’un match qui n’a pas été vu de la même manière par les deux coachs.

Du côté d’Ellezelles, Patrice Vyllin a surtout eu du mal à digérer certaines décisions arbitrales, surtout celle qui a permis aux locaux d’égaliser sur un penalty discutable: "En l’absence de l’arbitre officiel qui avait été déplacé ailleurs, c’est une bonne connaissance locale qui a dirigé le match. Alors qu’on menait 0-1 et qu’on tenait la victoire, il a sifflé un penalty alors que, de l’aveu même du joueur de Wodecq, il n’y avait rien. Après cette égalisation volée, on aurait dû hériter à notre tour d’un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute de main flagrante et là, il est resté de marbre. C’est vraiment dommage de voir ça car avec ces deux points de plus, on passait Risquons-Tout B et Brunehaut dans la course au tour final. En plus, j’ai des joueurs qui ont reçu leur troisième carte jaune et qui seront suspendus pour la réception de Wiers", pestait le coach d’Ellezelles.

Du côté de David Hallemans, le son de cloche n’était pas le même. "Pour ne plus connaître la même mésaventure qu’à l’aller où c’était leur délégué qui avait arbitré, on a fait appel à un arbitre officiel pour diriger la rencontre. Eux avaient leur propre arbitre mais la règle donnait la priorité à un arbitre officiel. Il a fait ça en toute impartialité. Concernant le jeu, on peut se montrer déçu car on a dominé, surtout la deuxième mi-temps qui s’est déroulée dans leur camp. Dans les arrêts de jeu, après l’égalisation, on s’est encore créé de grosses occasions avec deux tirs sur le piquet. Je suis donc déçu avec ce résultat car on aurait mérité de prendre les trois points."

Finalement, le seul point sur lequel les deux entraîneurs étaient d’accord, c’est que ce partage n’arrange personne dans la chasse au tour final. C’est déjà ça !