P4A: Cela joue des coudes pour le tour final

Devant, ça semble clair pour le titre avec Risquons-Tout qui possède toujours une avance confortable malgré un faux pas face à Rumes ce dimanche. Derrière, avec 42 points, Molenbaix B devrait conserver sa deuxième place jusqu’au terme de la phase classique. Et puis, c’est la bousculade avec six équipes toujours concernées par les prolongations. Parmi celles-ci, St Jean a fait une belle opération en gagnant son duel face à Obigies B. Les protégés de Benjamin Legat ont surtout réalisé une grosse première mi-temps qui leur a permis de s’envoler à 4-1. Obigies a bien réagi après la pause mais l’écart était trop important pour espérer revenir avec quelque chose à la maison. "À l’échauffement, on sentait déjà qu’on était dans un bon jour et ça s’est rapidement confirmé avec un premier but qui est tombé très vite. Leur égalisation n’a rien changé puisqu’on a continué à dominer. On voulait faire le trou tant qu’on était bien. Obigies s’est un peu relancé à la reprise mais notre 5e but a définitivement plié le match. Comme quoi, quand l’envie est là dès le début, on est capable de jouer ce genre de match. C’est vraiment tout ou rien avec nous", sourit-il avant de souligner le bon arbitrage de G. Platevoet.