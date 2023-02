P3B: En battant Harchies, Meslin a fait le trou

Meslin compte donc aborder la suite du championnat avec prudence en sachant que le calendrier réserve encore quelques grosses affiches. "Notre philosophie ne change pas, on aborde un match à la fois et on va d’abord se concentrer sur le déplacement de dimanche à Lens, une équipe qui n’a sans doute plus grand-chose à espérer de ce championnat mais qui ne lâchera rien. Nous aurons encore quelques gros morceaux à rencontrer, notamment les Francs Borains qui restent sur un impressionnant succès contre Vaudignies". Le coach meslinois ne se fait par contre plus d’illusions sur les chances de décrocher le titre même si son équipe ne pointe finalement qu’à cinq longueurs du leader, Casteau. "Nous avons sans doute manqué le coche il y a quelques semaines lorsque nous les avons rencontrés. Casteau n’a eu que deux tirs cadrés et nous avons dominé les débats mais, au final, le partage a surtout fait leurs affaires. Je les sens bien partis pour décrocher le titre."