P3B: De l’air pour le REBC qui bat Dottignies

Etrillé chez le leader du championnat – où Pirrera a pu compter sur une solide inspiration de Cousin (18 points, 4x3) et Coppens (23 points, 5x3), le Blue Gold a par contre de gros soucis à se faire puisque Cuesmes et l’Essor jettent toutes leurs forces dans la bagarre. Cela n’a pas suffi pour les Borains, chez qui Estaimpuis est allé signer une huitième victoire qui l’extirpe quasi définitivement de la zone rouge. "Un succès acquis dans la douleur mais qui nous rapproche encore un peu plus du maintien. Encore deux résultats positifs et on pourra souffler pour de bon", calcule Ludovic Guyot. En s’imposant face à une JS Dottignies sixième du classement, c’est surtout Templeuve qui a réalisé la bonne opération du week-end. "Sans Ramon dans ses rangs, Dottignies est inévitablement moins dangereux, admettait Jérôme Geers. Cependant cela n’enlève rien à notre excellente performance. Vanhoutte et Beuscart ont porté l’équipe mais c’est vraiment l’ensemble de l’effectif qui est allé la chercher, sans connaître les habituels passages à vide qui nous coûtent souvent des points." Vanhoutte (15 points) n’avait en effet plus connu pareille réussite offensive depuis des lustres, tandis que Beuscart (22) se régale systématiquement depuis son retour aux affaires. L’Essor recolle ainsi à une longueur de Celles, qui affiche néanmoins un forfait au compteur. Et le derby de samedi prochain entre Estaimpuisiens et Templeuvois s’annonce sous les meilleurs auspices.