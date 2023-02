P3A: Esplechin n'a plus peur de rien

Le coach esplechinois regrette par contre les cartons jaunes inutiles qui causeront trois suspensions pour le match à venir contre Escanaffles: "Ce sera l’occasion de faire tourner notre effectif de 21 joueurs. Pour le moment, c’est un plaisir de tout mettre en œuvre pour que chacun reste concerné et quand j’ai régulièrement 18 joueurs à l’entraînement du jeudi, je n’ai certainement pas à me plaindre."

Sauf accident, le titre semble promis aux troupes du président Stekelorum qui peuvent tout doucement préparer l’avenir. "On ne tire pas de plans sur la comète mais nous avons notre sort entre les mains. Il reste huit finales mais avec sept points d’avance sur Péruwelz, une équipe que nous rencontrerons en fin de championnat, nous espérons pouvoir fêter la montée assez vite, histoire de pouvoir retrouver une P2 que je connais très bien", conclut Greg Beukenne qui n’a pas envie de vivre une saison de plus en troisième Provinciale.

Belle réaction à Ere B

Dans la course au maintien, les Étoilés d’Ere ont réussi un beau coup en allant s’imposer à Béclers, une semaine après avoir accroché Ellezelles. Si la performance est notable, elle ne pousse certainement pas Thomas Vandecasteele à verser dans l’euphorie: "Philippe Breyne se plaignait à juste titre des absences dans son équipe mais de mon côté, j’avais insisté sur l’efficacité lors des phases arrêtées. Le message est bien passé puisque nous avons marqué trois fois, preuve que la solidité défensive qui faisait notre force au premier tour n’est pas notre seul atout. Après Esplechin, nous ne sommes que la deuxième équipe à nous imposer à Béclers et c’est d’autant plus important au vu des résultats forgés par les autres formations qui se battent pour le maintien. Après le zéro sur six contre Rongy et Hérinnes, nous savons que nous devons gratter des unités chaque semaine et les joueurs ont visiblement compris le message depuis qu’ils ont été mis devant leurs responsabilités."

Dimanche prochain, Ere B essaiera de poursuivre sur sa lancée lors de la réception de Luingne. "C’est sans doute l’équipe que je connais le moins dans la série. Les Cleugnottes restent sur deux courtes défaites contre Esplechin et Mouscron mais je me souviens de la leçon reçue à l’aller. On s’attend donc à un match compliqué", résume le coach tournaisien qui a rechaussé les crampons et a même inscrit le but égalisateur il y a dix jours contre Ellezelles, sans doute le meilleur moyen de montrer la voie à suivre à ses joueurs.