Lorine Gobert évincé de Brunehaut en 2024: "Je ne comprends ni le fond, ni la forme"

Au-delà de la trame des événements qui ont conduit à l’annonce, la mentor des Lionnes n’est pas convaincue par les justifications de cette décision. "J’ai été déçue par la manière de procéder après avoir fait évoluer le club à travers de belles performances depuis ma première saison ici. Nous sommes huitièmes. Il y a toujours eu match lors de nos défaites cette saison à part face à Liège et Waregem. Il ne faut pas oublier que j’ai des joueuses amateures qui ne s’entraînent que trois fois par semaine. Je ne comprends donc ni le fond, ni la forme de cette décision. Je respecte le choix des dirigeants bien qu’il me surprend."

Pour terminer l’actuelle saison sereinement, malgré l’atmosphère devenue lourde en coulisses, Lorine Gobert a préféré crever l’abcès avec son noyau. "J’ai annoncé la nouvelle aux filles dès lundi. J’étais au courant depuis mercredi dernier et je souhaitais être transparente. Je ne voulais cependant pas perturber le groupe pour le match face à Liège mais cette semaine, je me devais de leur communiquer. Je préférais rendre cela public avant la fin de saison pour ne pas me retrouver dans une situation délicate par la suite. Les filles étaient surprises également mais je leur ai demandé de profiter du temps qu’il nous reste à passer ensemble. Je ne m’identifie plus à Brunehaut mais je veux honorer ce qu’il reste à prester pour mon groupe avec qui je n’ai aucun problème. J’espère terminer d’une belle manière en profitant de cette expérience en D1. Les discussions en interne ne doivent pas nous perturber. Ce ne sera pas simple mais je vais essayer de faire au mieux. Je le ferai uniquement pour les filles."

Quant à son avenir, la future ex-coach ne s’y attelle pas tout de suite. Elle ne se précipitera pas sur la première opportunité. "J’analyserai les propositions qui me parviendront pour voir dans quoi je peux me lancer à fond. J’aimerais retrouver un projet où je partage les mêmes valeurs. Je ne sais pas si cela arrivera avant le prochain début de saison. Je ne compte pas gaspiller toute ma formation. Il manque de coachs de toute façon, y compris chez les jeunes. Je resterai ouverte à toute proposition intéressante". En attendant, Lorine tâchera de finir son job, à partir de ce week-end avec un déplacement délicat à Malines.