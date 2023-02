Le Triptyque des Monts et Châteaux n’aura finalement pas lieu

On savait déjà qu’il allait être réduit sur une journée. On apprend désormais que le Triptyque des Monts et Châteaux n’aura tout simplement pas lieu en 2023. L’épreuve était prévue le 2 avril prochain. Mais TMC org, l’ASBL organisatrice, a été obligée de revoir ses plans. "Initialement, le départ devait être donné à Wodecq et l’arrivée était prévue à Frasnes-Lez-Anvaing. Suite au manque de moyens humaoins, dû notamment à la démission de plusieurs membres (NDLR: notamment de l’ex-vice et président, Jean-Pierre Delitte), et ce, malgré un TMC déjà bien préparé, le comité n’est pas en mesure d’assurer l’organisation et la coordination de l’édition 2023", détaille le CA par voie de communiqué.