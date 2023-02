Enghien est libéré, Ellignie est sauvé

Templeuve aussi poursuit sa marche en avant en s’imposant logiquement contre Quaregnon même si Benjamin Vanhoutte saluait les mérites de l’équipe adverse: "On ne peut que les féliciter car cette équipe alignait plusieurs joueurs de 19 ans et nous avons vite compris que ce serait plus compliqué qu’à l’aller. Nous avons pensé un peu vite qu’il suffirait d’accélérer pour tuer tout suspense mais nous avons fait preuve de trop de précipitation en première période avant de mieux gérer notre avantage en faisant preuve de plus de sérieux. Nous voilà donc à la deuxième place. Une fameuse surprise mais le championnat est encore long avec pas mal de gros morceaux encore à rencontrer."

Ellignies assure l’essentiel

Dans la deuxième moitié du tableau, Ellignies a logiquement remporté le duel contre Leuze, ce qui devrait être suffisant pour assurer le maintien. "Cette victoire était obligatoire et nous avons fait le travail lors des 17 premières minutes en prenant nos distances avant de faire preuve de plus de laxisme. J’avais demandé aux joueurs de garder un rythme élevé mais nous n’en avons pas été capables. L’essentiel reste évidemment que ce succès nous permettra désormais de finir la saison sans pression, en prenant du plaisir et en préparant l’avenir ", commentait Ben Devleeschauwer.

Dans les rangs leuzois, malgré la défaite, Cyrille Finet retenait du positif: "Je retiendrai la bonne deuxième période, notamment les quinze dernières minutes durant lesquelles j’ai retrouvé un groupe volontaire qui aura fait souffrir Ellignies jusqu’au bout. C’est une prestation encourageante pour la suite de la saison et nous allons entamer avec un gros moral le match contre Maffle en espérant pouvoir renouer avec la victoire à cette occasion."