Malgré la défaite, Christophe Deglas était ravi de la prestation de son groupe qui a fait jeu égal chez les Templeuvoises. "Je suis fier de mes joueuses. Elles ont bien travaillé, notamment en défense. Il nous manquait peu de choses et comme à Mouscron, le match pouvait bousculer d’un côté comme de l’autre." Le coach local Alex de Witte reconnaissait avoir éprouvé des difficultés pour venir à bout d’Enghien. "C’était un match compliqué face à cette équipe plus solide qu’à l’aller. Elles nous ont embêtés toute la partie. Le fait de mener au score nous a sauvés en gérant nos possessions. Nous étions en deçà de notre niveau habituel. On ne va retenir que la victoire ce soir."