Pour son retour au Pays Vert, Alexei Zimine a enchaîne les arrêts: "L'impression que c'était un match test"

En verve, Alexeï a été un acteur majeur du point pris face au 2e. Et à peu de chose, cela aurait même pu se transformer en trois unités. "C’est toutefois un bon point. On se devait de le prendre. En deuxième, notre adversaire a été moins présent. Nous, on a eu quelques opportunités mais on ne parvient pas à les mettre. Sur la fin, on aurait peut-être pu revendiquer un peu plus car ils ne sortaient presque plus. Mais cela reste un bon résultat et une bonne préparation pour le derby ".

Un blessé de plus…

La dernière titularisation de l’ancien Anvinois datait du déplacement à Mons (défaite 0-2). C’était le 4 décembre dernier, déjà ! Il avait ensuite perdu sa place pendant six rencontres, au profit de Logan Charlo. "Cela n’a pas été une période évidente, reconnaît notre interlocuteur. Mais j’en ai bien parlé avec le coach. Je lui ai précisé que cela ne m’intéressait pas de venir comme seizième homme. Je préférai alors aller en P3 pour jouer et conservé mes repères. Je trouvais cela plus opportun si je devais revenir en équipe première. Aujourd’hui, je pense avoir prouvé qu’ils étaient encore bien là (sourire)".

Reste désormais à voir qui défendra les filets lors du derby de samedi prochain contre Tournai. On a tenté de sonder un peu David Bourlard. Mais le coach ne s’est pas montré très précis: "J’ai la chance d’avoir deux portiers de qualité, c’est un luxe", souriait l’entraîneur. Par contre, le rictus disparaissait du visage du mentor paysverdien au moment d’évoquer l’infirmerie… "On perd encore un joueur supplémentaire en la personne de Jason Vandeville. Après une accélération, il a ralenti pour centrer et a senti que ça lâchait derrière la cuisse. Le kiné parlait d’une déchirure… Cela en fait un de plus… Pour le derby, on récupère Di Sciacca qui rentre de suspension. Je pourrais aussi compter Adrien Vallera qui est monté aujourd’hui avec seulement deux entraînements dans les jambes". Heureusement pour David Bourlard, les jeunes ont montré qu’ils étaient présents également. À l’image d’un très bon Smajo Selman qui a connu sa première titularisation.