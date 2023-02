Les locaux ont directement imprimé un gros rythme dans la rencontre et avaient déjà scoré à deux reprises après un peu plus de six minutes. Le ton était donné. Et ce d’autant plus que l’équipe de Vaudignies n’a pas vraiment montré son meilleur visage. Dominée dans tous les secteurs du jeu et manquant de répondant, c’est avec un passif de cinq buts que la pause fut atteinte. Six nouvelles roses vont encore venir plomber l’horizon de visiteurs dépités et dont le moral a pris un sérieux coup cette après-midi. Les locaux étaient certainement bien supérieurs à leurs hôtes, mais les mauvaises prestations de Vaudignies se succèdent de semaine en semaine. Comme elle sera longue cette fin de saison.

Meslin GM A – Harchies-Ber. 2-1

Meslin entame bien les débats et se crée quelques opportunités. Premier tournant de la rencontre à la demi-heure avec des visiteurs se retrouvant à 10 en raison de deux bristols jaunes décernés consécutivement au même joueur. Delitte en profite pour enrouler une frappe aux 20 mètres qui vient se loger dans le plafond. À la 62e, un ballon surmonte la défense et arrive chez Delneste qui double la mise. Harchies va alors se retrouver à 9 suite à une nouvelle exclusion. Plutôt que de calmer le jeu, Meslin balbutie alors son football et prend d’abord un but des œuvres de Hilélis avant de se faire très peur sur de belles occasions véritablement offertes à l’adversaire.

Belœil B – Pommer. A 0-2

Une très mauvaise entame des locaux qui manquent d’envie, ne sont pas bien en place et laissent la direction de la rencontre à l’adversaire. Messina fera 0-1 durant la première période, mais le score aurait pu être bien plus lourd sans que quiconque aurait pu trouver à y redire. Dès l’entame de la seconde mi-temps, Messina y va d’une nouvelle réalisation. Belœil se montre alors plus entreprenant mais aura bien du mal à se créer une petite occasion. Les semaines se suivent et se ressemblent, l’issue ne laisse plus beaucoup de place au doute.

Chièvres – Casteau 1-3

Le leader va prendre l’avance mais sera très vite rejoint par une équipe de Chièvres consistante. C’est sur une phase bien construite et terminée de la tête par Deside que viendra l’égalisation. C’est d’ailleurs 1-1 à la pause. À la reprise, les Aviateurs combinent de belle manière et vont se faire cruellement surprendre sur un tir venu de nulle part et qui semblait surtout anodin au départ. Les choses vont se précipiter en fin de partie. Alors que l’on réclame un coup de réparation qui semblait évident dans le clan local, un contre est rapidement mené par les visiteurs qui, eux, héritent d’un penalty. Plutôt que le point de l’égalisation, ce sont les trois points qui prennent ainsi la poudre d’escampette.