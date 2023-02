Oscar Loy sauve l'honneur régional à Escanaffles

Alors que beaucoup de coureurs piaffent d’impatience à l’idée de reprendre la compétition, beaucoup de coureurs semblaient encore en mode vacances ce dimanche. Si les organisateurs se battent pour permettre aux licenciés de s’exprimer, nombreux sont ceux qui privilégient les stages au soleil ou qui se présentent à Escanaffles en touristes, s’estimant encore trop courts pour prendre le départ. Heureusement pour la Roue Volante, les coureurs du Nord du pays avaient très envie de rouler et bon nombre d’entre eux se pressaient pour se frotter aux coureurs du Hainaut. Ainsi, chez les élites et espoirs, ce sont les Flandriens qui ont logiquement dominé les débats. Six hommes prenaient la poudre d’escampette dans le premier tour avant d’être rejoints par les solides Elias van Breussegem et Kenn Simon. C’est finalement au sprint que se disputait la victoire et dans cet exercice, c’est Ewout De Keyser qui se montrait le plus véloce pour débloquer son compteur. Le citoyen de Ruien, qui connait parfaitement le circuit, profitait ainsi des bienfaits du stage organisé récemment par son équipe Dovy pour jeter les bases d’une saison qu’il espère riche en succès. On retiendra qu’un autre coureur de Ruien, Enrico Dhaeye, termine à la troisième place, preuve que la catégorie reine réussit aux coureurs de la région.