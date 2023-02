Onze médailles au championnat de Belgique

Ce week-end, se disputaient les championnats de Belgique des jeunes à Tielt. Samedi, trois médailles sont tombées dans l’escarcelle des clubs de notre Wapi. En U15 filles, avec Loubna Jahour du club du Kano Tournai d’abord qui, en moins de 36 kg, n’aura cédé qu’en finale, arrachant ainsi l’argent. Du côté masculin, en U21, c’est le Top Niveau voisin qui est monté sur le podium national avec Amaury Ducoulombier qui a fini troisième en moins de 60 kg. Du bronze également pour le Herseautois du Kanido Antoine Van Der Perre chez les moins de 90 kg. Trois médailles lors de la première journée donc, et bien plus le lendemain. Dimanche, cela commençait fort avec, à nouveau le Kano, qui s’emparait de l’or grâce à Rachel Herman en U18 moins de 40 kg. Le JTN n’était pas en reste dans cette catégorie d’âge, Elena Filipetto terminant deuxième en moins de 48 kg, Euphémie Duquennois se classant troisième en moins de 57 et Clea Latorrata en faisant de même en moins de 52, une caté de poids qui a aussi vu Lorine Ovayolu, du Kano, prendre le bronze. Chez les U21, Lola Fache du Kanido a bloqué en finale et a ramené de l’argent en moins de 57 kg. Du bronze pour Orane Duquennois (JTN) en moins de 63. Enfin, en U18 garçons, Hichem Guenfoud, du Kanido Herseaux, a sauvé l’honneur en décrochant la médaille de bronze en moins de 66 kg.