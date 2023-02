Les locaux n’avaient pas le droit à l’erreur face au troisième du classement réputé pour son jeu attractif. En l’absence du T1 Fred Duponcheel, c’est à Aurélien Depretz que revenait la lourde tâche d’emmener son équipe vers le succès. Méfiants, les locaux optaient pour une tactique plutôt défensive permettant de repartir rapidement en sorties de défense. Choix payant puisqu’au repos, ils parvenaient à prendre quatre buts d’avance par Planque, Barros et deux fois Batteur. "On connaissait le côté joueur de l’équipe adverse, c’est la raison pour laquelle nous avions choisi un plan de jeu avec un bloc bas. En étant agressif sur l’homme, on a su contrer leurs attaques et repartir rapidement pour inscrire quatre buts en première période." Réalistes, ils allaient même mener 5-0 par Himpe dès la reprise avant de connaître un moment de flottement qui aurait pu leur coûter cher. "Petit à petit, Anderlecht nous a mis une grosse pression qui nous a fait reculer. Ils sont revenus à 6-4 et sans quelques arrêts décisifs de Morant, je ne sais pas comment se serait terminé le match car on était vraiment bousculé." Heureusement pour eux, la fin de rencontre allait leur permettre de finaliser le travail en inscrivant deux derniers buts par Planque et Barros, au grand soulagement de tous. Grâce à cette victoire, ils restent en tête de la Nationale 3 à deux semaines du grand rendez-vous. "Vendredi, on se rend chez le dernier du classement dans un duel où il ne faudra pas tomber dans le piège. Ensuite, ce sera le match retour chez les Eagles qui s’annonce décisif pour le titre. Tout le monde est motivé à l’idée d’aller chercher le titre, on ne va donc rien lâcher", conclut le T2 de Brunehaut.