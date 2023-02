N1: Brunehaut continuera sans Lorine Gobert

Pour les deux parties, c’est la fin d’une belle aventure puisque la coach était arrivée alors que l’équipe végétait en fond de classement en Régionale 2. Lorine Gobert avait su insuffler un renouveau dans un groupe moribond, au point de lui permettre d’effectuer une longue série de victoires récompensée par une montée en Régionale 1. La suite, on la connaît. Brunehaut allait brûler les étapes en se retrouvant très vite en Nationale 1. Si la saison actuelle permet au club de mesurer l’écart qui le sépare des plus grosses écuries, la saison est déjà réussie avec trois victoires au compteur.

Pour installer durablement l’équipe parmi l’élite, le comité espère attirer une pointure du coaching et renouveler une grande partie de l’effectif. On en saura sans doute plus sur les ambitions réelles des dirigeants dans les prochaines semaines. En attendant, il faut espérer que l’équipe restera soudée et concernée au moment d’aborder quelques rencontres compliquées, notamment contre Malines et Braine.