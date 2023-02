En l’absence de leur entraîneur, les Estaimpuisiennes ont dû s’adapter en s’autogérant. Cloé Viaene, capitaine de l’équipe explique leur manière de procéder. "Nous avons fait au mieux en essayant différents systèmes et en assurant les rotations. Ce match-ci n’était pas l’idéal avant Templeuve. Kain est une équipe de haut de classement qui court et physiquement, c’était très dur de tenir à 7." Dans le camp local, Sam Vankeersbulck a profité du trou rapidement creusé par ses joueuses pour travailler calmement dans la continuité de la saison. "Il fallait rester vigilant. Le banc et les jeunes ont amené leur contribution. Nous espérons garder le rythme jusqu’aux play-off."